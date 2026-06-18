Puente ofrece cooperación de España con República Checa para implantar alta velocidad con Renfe, Talgo o Ineco

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ofrecido la experiencia española a la República Checa para implantar allí la alta velocidad, según ha informado el Ministerio este jueves.

En concreto, Puente ha mantenido una reunión en Praga con su homólogo checo, Ivan Bednárik, en la que ha destacado la disposición de España a cooperar con las autoridades checas en la implantación de la alta velocidad a través de empresas como Talgo, Renfe o Ineco, que ya trabajan en actuaciones de modernización ferroviaria, electrificación, interoperabilidad e integración multimodal.

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Así, ambos titulares de Transporte han conversado sobre los servicios de transporte ferroviario que Leo Express -cuyo accionariado es propiedad de Renfe en un 50%-, realiza en la República Checa y de la experiencia que España, a través de sus principales empresas ferroviarias, puede aportar al desarrollo de la red y las operaciones ferroviarias checas convencionales y de alta velocidad, señala en un comunicado.

El departamento de Transportes recuerda que Leo Express opera desde abril en código abierto la línea comercial Praga-Bratislava y que acaba de resultar adjudicataria para el tramo checo de la línea de servicio público entre Praga y Munich, que entrará en servicio en 2027.

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"Hemos abordado temas relacionados con el próximo presupuesto de la Unión Europea, temas que nos preocupan" relacionados con la movilidad (también la militar) y con el transporte de mercancías por tren, ha declarado Puente, que ha calificado la reunión de "bastante extensa" y "tremendamente productiva".

Este tipo de encuentros son "muy importantes para seguir avanzando en la cooperación entre los países que formamos la Unión Europea en materias tan sensibles como es el transporte de la conexión interfronteriza", afirma.