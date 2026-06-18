Pleno de España con Arabia Saudí: del cabezazo de Juanito a Villa, Xavi y Pedro y Cazorla

Chattanooga (EE.UU.), 18 jun (EFE).- La segunda jornada del grupo H del Mundial 2026 enfrentará a la selección española con Arabia Saudí, a la que ha ganado en sus tres enfrentamientos precedentes, del 0-1 de Alemania 2006 con un cabezazo de Juanito Gutiérrez al 5-0 en 2012 con goles de David Villa, Pedro Rodríguez (2), Xavi Hernández y Santi Cazorla.

El empate sin goles contra Cabo Verde dispara las necesidades de España para el partido de este domingo, también en el estadio de Atlanta, con el aval que supone cada uno de los duelos del conjunto español contra su adversario saudí; el primero de todos también dentro de un Mundial y en la fase de grupos, en Alemania 2006. Victoria por 1-0.

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El 23 de junio de 2006, en la última jornada del grupo H -el mismo que ahora- y después de sendos triunfos contra Ucrania (4-0) y Túnez (3-1), España se impuso por 0-1 a Arabia Saudí en el estadio Fritrz-Walter de Kaiserlautern. El gol del bloque dirigido por Luis Aragonés fue obra de Juanito Gutiérrez, con un cabezazo en el minuto 36 del encuentro.

Santiago Cañizares, en la portería; Míchel Salgado, Carlos Marchena, el citado Juanito y Antonio López, en la defensa; Joaquín Sánchez, David Albelda, Andrés Iniesta y José Antonio Reyes, en el medio campo; y Cesc Fábregas y Raúl González, en el ataque, compusieron el once alineado por Luis Aragonés, en el que después entraron David Villa, Xavi Hernández y Fernando Torres, en sus primeros pasos para hacer historia con la selección.

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Cuatro años después, como preparación para el Mundial 2010 del que se proclamó campeona del mundo, la selección española también se enfrentó a Arabia Saudí, a la que superó por 3-2 el 29 de mayo de 2010, a las órdenes de Vicente del Bosque y con el gol decisivo de Fernando Llorente en los instantes finales en la ciudad austriaca de Insbruck, donde se concentró antes de viajar a Sudáfrica.

El partido llegó entonces igualado a dos. Primero marcó Arabia Saudí, por medio de Osama Hawsawi, pero España respondió. David Villa anotó el 1-1 a la media hora y Xabi Alonso logró el 2-1 en el 59, antes de que Al Numare empatara de nuevo el encuentro, decidido por Llorente, con todo el grupo que luego fue campeón de todo el planeta.

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Aquel día, Del Bosque contó de inicio con Iker Casillas; Sergio Ramos, Gerard Piqué, Carles Puyol, Álvaro Arbeloa; Xabi Alonso, Sergio Busquets; David Silva, Xavi Hernández, Andrés Iniesta; y David Villa.

Después entraron al campo Joan Capdevila, Carlos Marchena, Jesús Navas, Pedro Rodríguez, Fernando Llorente y Javi Martínez.

El último precedente contra Arabia Saudí es de hace 14 años. Tras la conquista de la Eurocopa 2012, dentro de aquel ciclo inigualable en el que logró dos títulos continentales y el Mundial en apenas cuatro años (de 2008 a 2012), España goleó el 7 de septiembre de 2012 a su rival de este domingo por 5-0, en el estadio Pasarón de Pontevedra.

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Con un once formado por Del Bosque con Víctor Valdés; Juanfran Torres, Gerard Piqué, Raúl Albiol, Nacho Monreal; Cesc Fábregas, Beñat Etxeberría, Sergio Busquets, Santi Cazorla; Fernando Torres y Pedro Rodríguez (después entraron Sergio Ramos, Xavi, Villa, Silva, Iniesta y Casillas), los tantos de la selección española fueron de Santi Cazorla, Pedro Rodríguez (2), Xavi Hernández y David Villa. Tres ocurrieron en el segundo tiempo.