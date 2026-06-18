Mónica Cruz se pronuncia tras la reciente muerte de la madre de su ex, Miguel Ángel Muñoz: "Había que estar ahí"

Aunque muchos no lo recuerden, Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz vivieron una bonita historia de amor tras conocerse en el rodaje de la serie 'Un paso adelante' en 2002. Y aunque su relación no funcionó y después de dos años juntos decidían emprender caminos separados, su amistad permaneció intacta y a día de hoy la hermana de Penélope Cruz ha sido uno de los apoyos del actor tras el fallecimiento de su madre, la vidente Cristina Blanco, el pasado 9 de junio.

Momentos muy complicados en los que, como nos ha contado en el evento con el que la firma de belleza SkinCeuticals ha presentado sus novedades para esta verano con la presencia de rostros conocidos como Sandra Gago, Paloma Lago, o Carmen Lomana, se ha puesto en contacto con él para darle el pésame.

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"Claro, le puse un mensaje. Ya no nos vemos tanto como antes por trabajo, por la vida, por todo... pero sí, claro, había que estar ahí. Y bueno, es una pena, era muy joven, pero bueno, la vida" ha revelado, confirmando que conoció a Cristina "porque fui novia de Miguel Ángel. Sí, sí, la conocí, pero llevaba muchos años sin tener contacto con ella. Pero bueno, sabía de ella por Miguel Ángel y... es una pena, era muy joven, pero bueno"

Hablando de amor, Mónica ha revelado que "a mí no es una cosa que me quite el sueño. Yo sigo genial, no busco nada y estoy muy feliz, muy a gusto. Y en mi vida pasan cosas, aunque no las ponga. Aunque no lo ponga, ¿no?", dejando entrever que aunque no tenga una pareja formal tampoco está sola. "Yo creo que cuando ya llegas a una edad y tienes tu familia, pues es más una cuestión de calidad que de cantidad. Y eso no todo el mundo lo entiende así, entonces yo no cambio mi vida por estar ahí 24-7, pero bueno, si llega algo que se pueda acoplar y nos podamos acoplar, no pasa nada, ni tampoco lo voy a esconder" se ha sincerado, apuntando que lo que le pide a un hombre es "que te entiendas, que te respetes, que te apoyes y que te admires... Y esto que parece todo súper sencillo, pues debe ser que no... Pero vamos, que no pasa nada, que yo estoy muy bien sola y con mis cositas".

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Además, y después de que su cuñado Javier Bardem haya vuelto a hacer historia al ser el primer español en poner su huella en el Teatro Chino de Hollywood, la actriz ha reconocido que "la verdad que ha sido una noticia muy bonita, qué maravilla, ¿no? Así que, a celebrarlo cuando vuelvan porque se acaban de ir para allá y ahora tienen trabajo y estarán allí gran parte del verano y, bueno, a la vuelta ya los volveremos a juntar todos. Celebraremos".