La UE reconoce a empresas líderes en sostenibilidad, igualdad e inclusión en Perú

Lima, 17 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) reconoció a empresas peruanas y europeas de la agroindustria, construcción, manufactura, finanzas y seguros "que generan impacto positivo" y son consideradas líderes en sostenibilidad, igualdad e inclusión en el país andino.

"Queremos visibilizar empresas que generan impacto real y promover estándares más altos; porque no solo se trata de invertir más, sino de invertir con propósito e impacto positivo", señaló al respecto el embajador de la UE en Perú, Jonathan Hatwell.

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También, agregó que el reconocimiento "va en coherencia con la estrategia Global Gateway de la UE, que impulsa inversiones sostenibles y alianzas de largo plazo entre Europa y Perú, donde el sector privado europeo y peruano tiene un rol clave para cerrar brechas y construir un crecimiento con impacto positivo".

En ese sentido, la delegación de la UE sostuvo en un comunicado que el reconocimiento rompe con los tradicionales esquemas de premiación, pues el proceso exigió una rigurosa auditoría documental y una evaluación independiente liderada por Eurocámaras y un comité de expertos, además de la validación de los ministerios peruanos del Ambiente y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

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Al respecto, el vicepresidente de Eurocámaras en Perú, Ricardo Guevara, remarcó que este proceso no solo reconoce buenas prácticas empresariales, sino que evalúa el desempeño empresarial, mediante un proceso técnico sustentado en criterios objetivos, medios de verificación obligatorios y evaluación independiente.

"Frente a la percepción tradicional de que la sostenibilidad representa un costo, los resultados de la primera edición demuestran lo contrario", sostuvo antes de añadir que el reconocimiento no valora "únicamente las declaraciones de intención, sino los resultados concretos sustentados en evidencia documentada y debidamente trazable".

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En gestión ambiental, la UE reconoció al Banco Interamericano de Finanzas, Supermercados Peruanos, Unique, Manuchar Perú, Unacemcorp, Textil del Valle, Danper Trujillo, Cajas Ecológicas, Intersur Concesiones y Heinz-Glas Perú.

En la categoría género e igualdad de oportunidades fueron distinguidas las empresas Unique, Supermercados Peruanos, Cesce Perú, Compañía de Seguros y Farmacias Peruanas.

La UE sostuvo que la adopción de modelos sostenibles bajo los ejes del reconocimiento de gestión ambiental, género e igualdad de oportunidades y trabajo e inclusión "genera retornos económicos concretos a mediano plazo, transformando la responsabilidad corporativa en un motor de rentabilidad".

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Con este reconocimiento empresarial, añadió, reafirma su alianza estratégica con el sector privado peruano "como el motor idóneo para cerrar brechas, demostrando que la rentabilidad financiera y el impacto social positivo son variables interdependientes en la economía moderna". EFE