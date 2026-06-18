La justicia española investigará también a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Madrid, 18 jun (EFE).- El juez español que instruye el conocido como caso Plus Ultra en el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acordó este jueves investigar también a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Un día después de la declaración del exlíder socialista en la Audiencia Nacional de Madrid, el magistrado dictó un auto en el que pone la causa en conocimiento de las hijas y la secretaria de Zapatero para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa.

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El magistrado, que señalará en una resolución aparte la citación de las tres, explica que el "papel instrumental" en la canalización de fondos que la investigación otorga a la empresa What the fav, administrada por las hijas de Zapatero, las sitúa "en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación".

Sobre Gertrudis Alcázar, el magistrado se remite a los indicios de su participación que ya expuso en el auto de imputación de Zapatero, donde la otorgaba "un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".

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El exdirigente socialista español negó en la víspera en una comparecencia judicial haber ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021 con motivo de la crisis de la pandemia, según indicaron a EFE fuentes jurídicas.

Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A esas acusaciones se suman otras de delito fiscal y contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, un asunto que ha levantado gran polvareda política y mediática y sobre el que el expresidente guarda silencio de momento sobre su origen y estado tributario. EFE

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