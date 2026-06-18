Hegseth agradece que Europa lidere la vuelta a una OTAN "firme", capaz de disuadir

Bruselas, 18 jun (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves que Estados Unidos agradece que Europa esté liderando el retorno a una "alianza militar firme", capaz de disuadir, y valoró que muchos países de la organización estén cumpliendo los compromisos asumidos, aunque reconoció que otros aún deben "hacer más".

A su llegada a una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, Hegseth valoró el trabajo del secretario general de la organización, Mark Rutte, dirigiendo la transformación hacia la "OTAN 3.0".

A su juicio, esa versión de la OTAN "representa el reconocimiento de que, tras la Guerra Fría, es necesario volver a ser una alianza militar firme, dotada de capacidades militares reales capaces de disuadir aquí mismo, en el continente, y de asumir el liderazgo en la defensa convencional".

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Una labor, dijo, que "ustedes ha encabezado y en la que otras naciones están empezando a participar activamente".

Sobre esa transformación, recordó que los aliados "asumieron numerosos compromisos en la cumbre de La Haya" celebrada el pasado año y añadió que "muchos países los están cumpliendo, aunque otros aún deben hacer más", un punto "importante" en el que, señaló, "seremos francos, tanto en privado como en público".

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Se trata, precisó, de "cultivar la amistad y de garantizar que los aliados asuman su responsabilidad".

Estados Unidos ha anunciado que va a reajustar su contribución al modelo de fuerzas de la OTAN, lo que implica, según reconoció este jueves el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que, si estallara una guerra que afectara a los aliados, Washington no podrá "cumplir todo lo que prometieron".

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No obstante, Hegseth insistió en subrayar que Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, "no solo predica con la palabra, sino también con los hechos".

E indicó que el país va a llevar a cabo una inversión de 1.500 millones de dólares en Defensa en 2027, lo que consideró que "envía un mensaje al mundo sobre nuestro firme compromiso personal".

Hegseth explicó que va a pasar "semanas en el Capitolio defendiendo la importancia de estas inversiones" destinadas a construir el "arsenal de la libertad" que, "ante todo, protege a Estados Unidos y a sus intereses, pero que también respalda la fortaleza de la OTAN y de nuestros aliados".

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Consideró que "todo ello forma un conjunto coherente que transmite al mundo el mensaje adecuado: comprendemos las amenazas actuales y sabemos que no basta con hablar de ellas; debemos estar dispuestos a actuar con firmeza".

Ese será, dijo, su mensaje de este jueves, "tanto en privado como en público".

El secretario de Defensa estadounidense añadió que Estados Unidos espera "con interés" la cumbre de Ankara que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de julio, para ver los logros que "el presidente Trump y los demás líderes podrán alcanzar para la OTAN en el futuro". EFE

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