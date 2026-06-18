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Espartaco revela emocionado el sexo del bebé que espera su hija Alejandra Ruiz

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Sin necesidad de palabras presumiendo de su abultada barriguita y de unas innegables curvas premamá, Alejandra Ruiz de Rato, hija mayor de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' y Patricia Rato anunciaba el pasado 12 de mayo en una de sus escasísimas apariciones públicas que está embarazada de su segundo hijo tres años después del nacimiento de su primogénita Ginebra, y coincidiendo con su quinto aniversario de boda con Ernesto Novales, al que cariñosamente llaman Tito.

Ante la discreción de la joven, que a sus 34 años lleva una vida alejada del foco mediático centrada en la gestión de la finca 'Dehesa Majavieja' que su padre posee a las afueras de Sevilla, era el popular torero el que confirmaba con una gran sonrisa la llegada del nuevo miembro a la familia: "Ya viene otro más en camino. Encantado y feliz. Voy a ser otra vez abuelo" expresaba, revelando que el nacimiento está previsto para el próximo mes de noviembre.

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Y ha sido este miércoles cuando Espartaco ha desvelado emocionado, durante la entrega de los premios taurinos del diario 'ABC', el sexo del que será su segundo nieto. "Está con el embarazo ya muy avanzado, muy bien, muy contento y estamos felices todos. Es niño, es niño. Al final la parejita ya. Estamos ahora mismo que no veas" ha confesado divertido, asegurando que "la niña es la felicidad más grande que tenemos en este momento" y está deseando que esa dicha se multiplique con la llegada del bebé, cuyo nombre no han decidido por el momento.

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