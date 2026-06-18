España aumentará su presencia militar en la OTAN con más tanques, cazas y una fragata ante el reajuste de EEUU en Europa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que España incrementará su participación en el Modelo de Fuerzas de la OTAN ante el reajuste militar anunciado por Estados Unidos, que reducirá su presencia en Europa para centrarse en el Indo-Pacífico, una decisión que está obligando a los aliados europeos a asumir un mayor responsabilidad en su propia defensa convencional.

En declaraciones a los medios durante la reunión de ministros de Defensa de la Alianza que tiene lugar este jueves en Bruselas, ha anunciado que España aportará otros tres tanques, ocho aviones cazas y una fragata con sistemas de defensa aérea, capacidades militares que se suman a las ya desplegadas y a las misiones "de todos los ámbitos" en las que hay presencia de las Fuerzas Armadas españolas.

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En este sentido, ha detallado que España tiene en este momento más de "3.000 hombres y mujeres preparados, que están actuando ya" en el Modelo de Fuerzas de la OTAN, que es el marco que determina los efectivos y recursos que estarían disponibles para los países aliados en caso de ataque o conflicto.

Robles ha trasladado esta nueva contribución española a sus homólogos durante el Consejo del Atlántico Norte que reúne a los 32 ministros de la OTAN, en un momento el que el resto de aliados europeos también están ofreciendo nuevas capacidades para tratar de suplir el reajuste militar estadounidense, todo en coordinación con el Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR, por sus siglas en inglés), el general Alexus G. Grynkewich.

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"Creo que nadie le puede poner ninguna pega, ningún obstáculo, ningún inconveniente a la participación en misiones de España, que ha sido total y absoluta", ha reivindicado la ministra, recordando que el Ejército español ha estado desplegado en misiones en el Báltico, en el Ártico e incluso en el flanco oriental de la OTAN.

También ha puesto en valor "lo que está haciendo España en relación a Ucrania" que, según ha manifestado, "se agradece enormemente por parte de los ucranianos".

"Así que con independencia de cualquier otra consideración, el compromiso de España es total", ha proseguido Robles, revelando que este mismo jueves España ha recibido "el agradecimiento público" de los países que tienen tropas españolas en su territorio o "que tienen un compromiso de tenerlas".

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RESPUESTA ANTE EL REAJUSTE DE EEUU

Las declaraciones de Robles tienen lugar después de que el pasado mes Estados Unidos informara a los aliados de que reasignará a otras regiones del mundo, como el Indo-Pacífico, una parte importante de los medios militares que mantiene desplegados en Europa y en Canadá, reduciendo así su participación en el Modelo de Fuerzas de la OTAN.

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Ante esta situación, los aliados europeos ya trabajan para reemplazar las fuerzas de Estados Unidos, un proceso en el que participarán España, Alemania, Países Bajos y "bastantes países" más, según han confirmado diversas fuentes a Europa Press.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha justificado los planes estadounidenses de reasignación de sus tropas afirmando que es "una señal de éxito" sobre cómo evoluciona la organización y opinando que, lejos de ser "un problema", es positivo que los aliados europeos "compartan de forma más equitativa la responsabilidad" de la seguridad de Europa.

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También ha restado importancia a la inquietud generada por el reajuste de las capacidades militares de Estados Unidos en Europa, confirmando que, al tratarse de una "herramienta de planificación", los aliados incrementarían de manera inmediata sus recursos en el caso de que estallara una guerra.