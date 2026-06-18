Berner (Grifols) asegura que la salida a bolsa de Biopharma en EEUU afloraría valor y reduciría deuda

La presidenta no ejecutiva de Grifols, Anne-Catherine Berner, ha asegurado que una posible salida a bolsa en Estados Unidos de una participación minoritaria del negocio de la división de Biopharma permitiría aflorar valor para la compañía y reducir su apalancamiento.

Lo ha dicho este jueves en la Junta General de Accionistas de la empresa, en la que también han participado el consejero delegado, Nacho Abia; el director financiero, Rahul Srinivasan, y el presidente de Biopharma, Roland Wandeler.

"Esta operación permitiría poner de relieve el extraordinario valor --y, en nuestra opinión, insuficientemente reconocido-- del negocio estadounidense, al tiempo que contribuiría a reducir nuestro apalancamiento financiero", ha dicho.

Berner ha explicado que esta división es un "activo extraordinario" para la empresa, ya que Estados Unidos es el principal mercado de plasma del mundo y Grifols tiene el negocio totalmente integrado,

Ha añadido que el objetivo de la operación es mostrar el valor de este negocio y que "los activos tengan el valor que se merecen".

La presidenta no ejecutiva ha subrayado que la responsabilidad del consejo de administración es "evaluar cada oportunidad que pueda crear valor y preservar la fortaleza a largo plazo de la empresa".

APALANCAMIENTO

Berner ha destacado que una de las principales prioridades de Grifols es continuar con la reducción del apalancamiento de la compañía.

Ha afirmado que, a medida que "el apalancamiento se normalice", los accionistas se deben beneficiar de la creación de valor para la acción.

Por ello, ha subrayado la importancia de la recompra de acciones y la distribución de dividendos, y ha explicado que se continuará invirtiendo en oportunidades de mercado que puedan impulsar la capacidad competitiva de la empresa.

"INDEPENDENCIA" DEL CONSEJO

La presidenta no ejecutiva ha defendido la "independencia" del consejo de administración de la compañía, y ha puesto en valor su capacidad de tomar las decisiones pensando en el interés a largo plazo de Grifols.

"Durante el año, el Consejo ha demostrado su disposición a cuestionar, debatir, analizar y, en última instancia, adoptar decisiones basadas en lo que consideramos mejor para los intereses a largo plazo de la compañía y de todos sus accionistas", ha añadido.

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Se ha mostrado "optimista" con el futuro de la empresa y de las oportunidades que tiene delante por la fortaleza de los fundamentales, ya que ha dicho que la demanda de plasma es creciente y la posición competitiva de la empresa es fuerte.