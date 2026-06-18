El Festival de Locarno premiará en su 79ª edición a Asia Argento y Rick Baker

Ginebra, 18 jun (EFE).- La actriz y realizadora italiana Asia Argento y el experto en maquillaje cinematográfico Rick Baker serán premiados en la 79ª edición del Festival de Cine de Locarno, que se celebra del 5 al 15 de agosto en esa ciudad suiza, informó este jueves la organización del certamen.

Argento recibirá el Premio a la Trayectoria en un festival donde presentará en la Piazza Grande, el escenario al aire libre más famoso del certamen, la película 'La muerte no tiene dueño', dirigida por el venezolano Jorge Thielen Armand y que ella protagoniza.

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La hija del director Darío Argento es "una de las intérpretes europeas más singulares de su generación", y ha construido "una obra única que abarca películas de género muy apreciadas, cine de autor y autorretratos íntimos", destacó la organización del festival de cine más conocido de Suiza.

Baker, ganador de siete premios Oscar al mejor maquillaje a lo largo de medio siglo de carrera, recibirá el llamado Vision Award, y en su honor la plaza mayor de Locarno proyectará dos de las películas en las que su trabajo es más recordado: 'Un hombre lobo americano en Londres', de 1981, y 'El profesor chiflado', de 1996.

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"Ha sido responsable de crear hombres lobo inolvidables y algunos de los gorilas más realistas jamás llevados al cine, redefiniendo en cada ocasión la percepción del público sobre lo que es real y lo que es imaginado en la gran pantalla", destacó el festival, que recordó también la transformación que hizo de Michael Jackson en un zombi en el célebre videoclip 'Thriller'. EFE