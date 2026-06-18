El papa aprueba el primer paso para la beatificación de la monja española Clara Andreu

Ciudad del Vaticano, 18 jun (EFE).- El papa León XIV aprobó este jueves el decreto que reconoce las "virtudes heroicas" de Clara Andreu y Malferit, monja española de clausura del Monasterio de San Bartolomé de Inca, nacida el 4 de diciembre de 1596 en Palma de Mallorca y muerta el 24 de junio de 1628 en Inca (Mallorca).

León XIV firmó los decretos relativos a los procesos de beatificación que le presentó el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro.

En la biografía que publica la página web del dicasterio se explica que tras ingresar en el convento "sus dones sobrenaturales se extendieron por toda la isla, e incluso suscitó críticas, el obispo de Mallorca encargó a un fraile carmelita que realizara una investigación, la cual derivó en varias medidas. Ella tomó en serio la información recibida y la siguió".

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"El 16 de junio de 1628, le confesó a su confesor que había recibido una profecía: su enfermedad sería rápida, y pidió confesarse como si fuera la última vez. Una semana después, entró en agonía y recibió la extremaunción. Falleció el 24 de junio de 1628, con poco más de treinta y dos años y quince años de vida religiosa", explican.

"Su fama por su santidad y sus milagros es bien conocida en el monasterio y en la ciudad, y su tumba sigue siendo un destino de peregrinación", agrega la biografía.

Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión o la declaración del martirio y para que sea canonizado o hecho santo se precisa un segundo milagro obrado por intercesión, después de ser proclamado beato o ser un caso de santidad popular declarada. EFE

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