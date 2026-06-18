El brasileño Raphael Claus pitará el España-Arabia Saudí del Mundial

El colegiado brasileño Raphael Claus será el encargado de dirigir el duelo entre las selecciones de España y Arabia Saudí, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que se disputará a las 18.00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, según confirmó este jueves la FIFA.

Claus, de 46 años e internacional desde 2015, estará asistido en las bandas por sus compatriotas Danilo Manis y Rodrigo Figuereido, mientras que los colombianos Andrés Rojas y Alexander Guzmán ejercerán de cuarto árbitro y de colegiado reserva asistente, respectivamente.

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El brasileño está afrontando su segunda Copa del Mundo después de pitar hace cuatro años en Catar, donde dirigió los encuentros entre Inglaterra e Irán (6-2) y entre Canadá y Marruecos (1-2), mientras que también tiene experiencia en las ediciones de 2019, 2021 y 2024 de la Copa América