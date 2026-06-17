La OTAN prepara su cumbre con anuncio de reajuste de EE. UU. y acuerdo con Irán de fondo

Bruselas, 17 jun (EFE).- Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen mañana en Bruselas para preparar la cumbre aliada del 7 y 8 de julio en Ankara, con el anuncio de que Estados Unidos irá asignando capacidades esenciales de defensa a otras prioridades y el acuerdo para cesar las hostilidades en Irán como telón de fondo.

Los ministros comenzarán la jornada con una reunión del grupo de planificación nuclear y terminarán con una sesión del grupo de contacto de apoyo a Ucrania, que han convocado el Reino Unido y Alemania y que incluye a medio centenar de países.

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Las preparaciones de la cumbre de Ankara, en la que se abordarán los progresos en la inversión en defensa, el impulso a la industria militar y el apoyo a Ucrania, han coincidido con el hecho de que Estados Unidos haya decidido "ajustar sus contribuciones" al modelo de fuerzas de la OTAN.

Esto implica que dejará de tener a disposición de la Alianza elementos estratégicos para la defensa de los aliados europeos -no se refiere a una retirada de tropas-, pero el secretario general de la organización, Mark Rutte, dejó claro que no se está distanciando.

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"Estados Unidos ha dejado claro que está comprometido con la OTAN. Ese compromiso va acompañado de la expectativa de que los aliados compartan de forma más equitativa la responsabilidad de nuestra seguridad aquí en Europa", indicó.

Rutte explicó que la disuasión nuclear de Estados Unidos seguirá siendo "sólida" pero que es "crucial que Europa y Canadá hagan más en el ámbito convencional" ya que EE.UU. "tiene obligaciones en todo el mundo de las que debe hacerse cargo".

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En cualquier caso, el político neerlandés dejó claro que están "analizado el reparto de tareas en el contexto de las fuerzas convencionales" y han observado que "los aliados europeos y Canadá están preparados, dispuestos y son capaces de hacer más".

"No se trata principalmente de dónde se encuentran actualmente las fuerzas y los medios, sino de quién haría qué si se activaran nuestros planes de defensa. Históricamente, esto dependía en exceso de EE. UU. Ahora, EE. UU. ha ajustado sus contribuciones prometidas, y otros aliados han dado un paso al frente para aportar más", dijo Rutte, que aludió a un modelo de "OTAN 3.0" en la que Europa es "más fuerte en una OTAN más fuerte".

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Precisamente, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, se centrará en "la urgente necesidad de que los aliados de la OTAN asuman la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente europeo", según informó el Pentágono, mientras van aumentando el gasto en defensa hasta el 5 % pactado del PIB, impulsan la producción industrial militar y despliegan "fuerzas de combate creíbles".

El secretario general aliado puso hoy de relieve que en 2025 se produjo un "enorme aumento" de la inversión en defensa: los europeos y Canadá incrementaron su inversión básica en defensa en más de 90.000 millones de dólares, lo que supone una subida de casi el 20 % en un solo año, dijo.

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Paz en Ormuz

Los ministros se reunirán mañana además en la víspera de la firma del acuerdo consensuado entre EE. UU. e Irán para cesar las hostilidades y poder reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, que, según Rutte, abre la oportunidad a que Teherán "nunca consiga un arma nuclear".

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Destacó el liderazgo de Francia y el Reino Unido para enviar apoyo para que Ormuz vuelva a ser navegable tras el conflicto, y dijo que la OTAN estaba dispuesta a jugar un papel si podía ser útil.

Así, indicó que diversos aliados europeos han situado ya en la zona radares de desminado que le faltan a EE. UU.

Ucrania

Tras la ministerial, el grupo de contacto de apoyo a Ucrania abordará las necesidades militares actuales de Kiev para defenderse de Rusia. El apoyo de los aliados será también uno de los temas centrales de la cumbre de Ankara, a la que se prevé asista el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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Diversas fuentes aliadas hablan, como uno de los anuncios de la cumbre, de un compromiso de los países de la OTAN de entre 60.000 y 70.000 millones de euros anuales, en los que se tienen cuenta los 30.000 millones del préstamo que la UE concederá a Ucrania para gasto militar tanto en 2026 como en 2027.

Rutte dijo que EE. UU. no va a aportar dinero pero que sigue proporcionando a Ucrania "ayuda esencial", como defensa aérea que fabrica y vende a los europeos y Canadá para que éstos la donen a Kiev. EFE

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