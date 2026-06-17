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Ferrol acogerá este viernes y sábado un evento de cambio de cromos del Mundial 2026

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El Ayuntamiento de Ferrol organiza para este viernes y sábado un evento de cambio de cromos del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que este año se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

El evento estará abierto a todos los ciudadanos y tendrá lugar el viernes de 17.00 a 20.00 horas y el sábado de 11.30 a 13.30 horas, en el palco de música de la plaza de la Constitución.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que esta actividad social establece lazos no solo entre la población más joven, sino entre diferentes generaciones.

"La iniciativa busca convertir este fin de semana a la plaza de la Constitución en un punto de encuentro para compartir experiencias y promover la convivencia en torno al evento deportivo más seguido del planeta", ha señalado.

Además, los asistentes podrán participar, de forma gratuita, en el sorteo de dos camisetas de la Selección Española de Fútbol y dos balones oficiales del Mundial.

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