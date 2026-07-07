AI denuncia la falta de justicia internacional por las "matanzas" de enero en Irán

Redacción Internacional, 8 jul (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles la ausencia de justicia internacional ante las protestas de enero en Irán en las que murieron en la represión estatal unas 7.000 personas, según datos de oenegés opositoras.

“Han transcurrido seis meses ya desde que las fuerzas de seguridad de Irán mataron ilícitamente a miles de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el país en sólo dos días, y es indefendible que la comunidad internacional no haya adoptado medidas significativas para promover la justicia internacional”, dijo en un comunicado la directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y Norte de África, Diana Eltahawy.

PUBLICIDAD

“Eso contribuye a perpetuar un círculo vicioso de represión letal en el que sobrevivientes y familiares de víctimas no obtienen justicia, y hace que las atrocidades sean prácticamente inevitables en el futuro”, añadió.

Las protestas comenzaron en Teherán el 28 de diciembre por la caída del rial y fueron creciendo pronto hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

PUBLICIDAD

El Gobierno iraní ha situado en 3.117 el número de muertos en las protestas, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE. UU., eleva esa cifra a más de 7.000.

Eltahawy afirmó que las autoridades iraníes “no han sufrido ninguna consecuencia por utilizar medios letales de forma intencionada, reiterada e ilícita y a escala masiva para reprimir y castigar la disidencia”.

Y ello, en su opinión, ha llevado a que esas autoridades “se crezcan y amenacen con más masacres masivas a manos de unas fuerzas de seguridad de 'gatillo fácil' que actúan contra manifestantes y disidentes a quienes tachan de ‘enemigos”.

PUBLICIDAD

Así, AI reiteró sus llamamientos a la comunidad internacional y los Estados miembros de la ONU para que "apoyen la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán y pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de la República Islámica a la Corte Penal Internacional”. EFE