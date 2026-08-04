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Una mujer de avanzada edad y dos niñas mueren en bombardeo ruso de Sumy

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Berlín, 4 ago (EFE).- Una mujer de avanzada edad y dos niñas murieron como consecuencia de un ataque con bombas guiadas de las fuerzas de invasión rusa contra la región ucrania de Sumy, informó en Facebook el jefe de la administración regional, Oleh Hirhorov.

"Dos niñas y una anciana murieron en los bombardeos rusos con bombas guiadas que sacudieron Sumy durante la noche. Las niñas tenían cinco y diez años. Sus cuerpos fueron recuperados de entre los escombros de su casa", dijo.

Otras cuatro personas tuvieron que buscar asistencia médica tras sufrir reacciones de estrés.

Según la misma fuente, tanto edificios residenciales como no residenciales resultaron destruidos o dañados.

Seis bombas aéreas guiadas impactaron en infraestructura civil de la zona. Según las fuerzas de defensa aérea, otras dos bombas aéreas rusas fueron derribadas cuando se aproximaban a zonas pobladas, añadió Hrihorov.EFE

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