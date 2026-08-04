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Investigados once trabajadores de una empresa de mantenimiento eléctrico por robar cobre

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Agentes de la Guardia Civil han investigado a once trabajadores de una empresa de mantenimiento eléctrico por presuntamente robar y vender más de 7.000 kilos de cobres, valorados en 19.308 euros, en las instalaciones de una empresa de suministro eléctrico. Se les atribuye la comisión de 42 delitos de hurto de cableado de cobre.

La operación comenzó tras una inspección rutinaria en un centro de reciclado y recuperación de metales de la localidad de Beniparrell (Valencia), donde los agentes localizaron 3.080 kilogramos de cobre valorados en 10.780 euros, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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Este centro de tratamiento indicó que se trataba de ventas de trabajadores de una empresa de mantenimiento eléctrico encargada de las subestaciones de la empresa suministradora de electricidad.

Los agentes averiguaron que estas personas acudían a los establecimientos a vender el material vistiendo el uniforme de su empresa e informaban al centro de reciclaje de que disponían de autorización para las ventas. Pese a esto, facturaban a nombre de los trabajadores y partían las cantidades para que, de ese modo, pasaran desapercibidas.

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Según las investigaciones, estas personas llegaron a vender presuntamente más de 7.000 kilogramos de cobre, valorados en 19.308 euros en Alginet, Beniparrell y Manises (Valencia).

Alertada la empresa de estos hechos, manifestó que los investigados eran trabajadores suyos, pero que desconocía estos hechos. Informó de que no existía autorización para la venta del material ni los centros de tratamiento eran los autorizados por la empresa, ya que esta dispone de su propia gestión de los mismos.

Por ello, se ha procedido a investigar a once personas, hombres de nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 22 y los 58 años. Se les atribuyen 42 delitos de hurto.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo ROCA de Paiporta. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Torrent.

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