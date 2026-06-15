vivo apuesta por los robots como los dispositivos de uso personal y doméstico que podrían suceder al 'smartphone'

vivo está apostando por los robots como la próxima gran plataforma tecnológica de uso personal y doméstico que podría suceder a los 'smartphones', al trabajar en el desarrollo de dispositivos que integran tecnología de imagen, inteligencia artificial (IA) y 'hardware' para poder desenvolverse en entornos reales del hogar y el día a día de las personas.

En un momento en el que la industria tecnológica está poniendo el foco en la inteligencia artificial generativa como principal característica de innovación, vivo está explorando más allá, con planes para llevar dicha inteligencia al mundo físico, a través de la robótica.

PUBLICIDAD

La compañía tecnológica china ha ganado la categoría 'Reasoning to Action' del AGIBOT World Challenge, una de las competiciones internacionales más exigentes del sector de la robótica, que se enmarca en la Conferencia Internacional de Robótica y Automatización (ICRA) celebrada a principios de junio en Viena (Austria).

Esta competición no consistía simplemente en desarrollar un robot que ejecutara ciertas órdenes, sino que también se requería utilizar habilidades más complejas, como que el robot fuera capaz de comprender la tarea, planificar los pasos necesarios para ejecutarla y llevarlos a cabo de forma completamente autónoma en entornos reales.

PUBLICIDAD

Así, vivo superó en sus resultados a los más de 500 equipos procedentes de 27 países y regiones, que también competían en esta categoría, como ha remarcado en un comunicado.

Además, también consiguió quedar entre los tres mejores equipos en la categoría Whole Body Control, una prueba para simular el papel de los robots en escenarios cotidianos como realizar la compra en un supermercado, identificando productos, interpretando instrucciones y manipulando objetos con precisión.

PUBLICIDAD

DEL 'SMARTPHONE' A LOS ROBOTS PARA USO PERSONAL Y DOMÉSTICO

Los buenos resultados en la competición de robótica son un ejemplo más de los avances de vivo hacia su próxima estrategia, que se basa en preparar el terreno a "una nueva generación de dispositivos inteligentes".

Concretamente, la tecnológica ha compartido su intención de apostar por los robots como las próximas plataformas tecnológicas de uso personal y doméstico, "desempeñando un papel comparable al que tienen hoy en día los 'smartphones'".

Para ello, ya está trabajando para emplear su experiencia de tecnología de imagen, inteligencia artificial y desarrollo de 'hardware', en la creación de sistemas robóticos capaces de desenvolverse en "hogares reales".

Cabe destacar que, como ha matizado vivo, este objetivo es un reto porque los hogares son "uno de los entornos más complejos" para la automatización. Esto se debe a que requieren equipos capaces de llevar a cabo una "manipulación fina" de objetos, así como disponer de razonamiento contextual analizando y comprendiendo su entorno, además de poder tomar decisiones autónomas.

PUBLICIDAD

PASAR DE LA SIMULACIÓN A LA REALIDAD

A pesar de estas dificultades en la robótica, vivo ha dejado ver que su tecnología está encaminada en pasar de la simulación a la realidad, como se ha reflejado en los resultados de la competición AGIBOT World Challenge, que premiaba el rendimiento en condiciones reales y no únicamente en entornos simulados.

PUBLICIDAD

En este sentido, sus robots fueron capaces de comprender instrucciones, dividir tareas complejas en objetivos intermedios, reaccionar ante imprevistos y ejecutar acciones físicas de forma fiable.

Con todo, la compañía ha puesto sobre la mesa cómo su resultado ganador deja ver que las tecnologías capaces de interactuar con el entorno físico de forma autónoma, más allá de los 'smartphones', "están cada vez más cerca" de aplicaciones prácticas en el hogar u otros espacios cotidianos.

PUBLICIDAD