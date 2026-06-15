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La UE estudia las implicaciones de que China haya entrenado a rusos para luchar en Ucrania

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Luxemburgo, 15 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) está analizando las implicaciones que tiene el hecho de que China hayan entrenado a militares rusos para combatir en Ucrania, dijo este lunes la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

"Hemos verificado informes que indican que el Ejército chino ha estado entrenando a personal militar ruso para combatir en Ucrania. Estamos evaluando cuidadosamente las implicaciones", indicó Kallas en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros europeos de Exteriores en el que, entre otros temas, se habló sobre las relaciones entre los Veintisiete y China.

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La jefa de la diplomacia europea indicó que Pekín "sigue siendo un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania" y añadió que, "en respuesta", la UE ha sancionado este lunes a varias entidades chinas.

Se trata de las empresas Shenzhen Minghuaxin y Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, uno de los mayores fabricantes y distribuidores de aditivos lubricantes con sede en China, en ambos casos por su apoyo al complejo militar e industrial de Rusia.

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Kallas admitió a la vez que "reducir la dependencia de China no será fácil ni barato, pero es necesario y urgente".

"Algunos Estados miembros han instado a la UE a utilizar sus instrumentos comerciales con mayor contundencia", añadió.

Además, dijo que los ministros debatieron hoy cómo contrarrestar las actividades de desinformación de China y fortalecer las cadenas de suministro de defensa europeas. EFE

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