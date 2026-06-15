Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 jun (15.00 GMT)

Madrid, 15 jun (EFE).-

Kiev.- La Unesco condenó este lunes el ataque perpetrado anoche por Rusia contra Kiev en el que se han producido, según las primeras informaciones, daños significativos en el interior y exterior de la catedral de la Dormición, que está declarada patrimonio universal por esta agencia de la ONU.

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Járkov (Ucrania).- El Ejército ruso lanzó de madrugada contra la capital ucraniana más de 60 misiles y numerosos drones, en un nuevo ataque masivo contra Kiev que alcanzó una de las catedrales más emblemáticas de la ciudad y tuvo lugar apenas unas horas antes de que comience en la localidad francesa de Évian una cumbre del G7 en la que participa el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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Londres.- El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, anunció este lunes que el Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, y tomará medidas sobre la comunicación en 'chats' de juegos con desconocidos.

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Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tildó este martes de "inaceptable" la última agresión rusa contra Ucrania y aseguró que la comunidad internacional no puede "mirar hacia otro lado" ante los "nuevos brutales" ataques de Moscú contra la población civil y el patrimonio histórico en Kiev.

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Londres.- El Tribunal de Apelaciones británico dio la razón al Gobierno en su recurso contra un fallo anterior que había declarado ilegal la prohibición del grupo propalestino Palestine Action, y consideró que ese veto fue una medida proporcionada.

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Pekín.- El líder golpista de Birmania, Min Aung Hlaing, llegó este lunes a Pekín para iniciar una visita de Estado de cinco días a China, invitado por el presidente del país, Xi Jinping, en medio de la pretendida transición política del régimen birmano, que trata de recomponer su imagen internacional.

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Buenos Aires.- Velatorio de Taty Almedia, presidenta de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Jerusalén.- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, defendió este lunes los lazos diplomáticos que su país mantiene con la región separatista somalí de Somalilandia, en el marco de su primera reunión oficial en Israel con el presidente somalilandés, Abdirahman Mohamed Abdillahi.

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Londres.- El Tribunal de Apelaciones británico dio la razón al Gobierno en su recurso contra un fallo anterior que había declarado ilegal la prohibición del grupo propalestino Palestine Action, y consideró que ese veto fue una medida proporcionada.

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Londres.- Un hombre que en 2017 empujó en un puente de Londres a una desconocida contra un autobús en marcha, que pudo salvar la vida gracias a un volantazo del conductor, ha tardado nueve años en ser identificado y arrestado.

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Villepinte (Francia).- A pesar del veto a empresas de armas israelíes de carácter ofensivo en la feria armamentística Eurosatory de París, un grupo de activistas propalestinos intentaron este lunes bloquear la entrada al salón, lo que obligó a la intervención de una unidad de antidisturbios.

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Yakarta.- Centenares de jóvenes de Indonesia salieron este lunes a las calles de varias ciudades del país, entre ellas Yakarta, que ya vivió una protesta el viernes, para expresar su rechazo a la gestión económica y social del presidente, el exgeneral Prabowo Subianto.

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Bombay (India).- Las acciones de las cuatro nuevas empresas escindidas del Grupo Vedanta -Vedanta Aluminium Metal (VAML), Vedanta Oil and Gas (VOGL), Vedanta Power y Vedanta Iron & Steel (VISL)- comenzaron a cotizar en la Bolsa de Bombay este lunes.

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Wigan (Reino Unido).- La circunscripción de Makerfield se prepara para las elecciones parciales que se celebrarán el 18 de junio tras la dimisión del diputado Josh Simons.

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Barcelona (España).- El Institut de Recerca del Hospital Universitario Vall d'Hebron (VHIR) de Barcelona coordinará el proyecto europeo Phoenix, destinado a probar un nuevo fármaco más eficaz y menos tóxico contra el cáncer infantil.

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Srinagar (India).- Srinagar se prepara para celebrar el Muharram, el primer mes del calendario lunar islámico, que se prevé que comience el 16 de junio.

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Madrid.- Felipe VI ha deseado este lunes a los integrantes de la selección española de fútbol, que debuta en el mundial ante Cabo Verde, que "lo hagan lo mejor posible y, a ser posible, que ganen".

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Madrid.- Los caboverdianos viven este lunes con emoción el debut esta tarde de la selección de su país contra España en el Mundial de Estados Unidos.

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Carson (EE.UU.).- La selección iraní entrenó este domingo por primera vez en Estados Unidos, de cara al debut mundialista de mañana contra Nueva Zelanda, en una jornada que estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad y unas protestas en los alrededores del recinto que reflejaron la división de la diáspora con el régimen de Teherán.

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Montevideo.- La 'Fan Fest' reúne a fanáticos uruguayos en la explanada de la Intendencia de Montevideo para ver en pantalla gigante el debut de la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026 contra Arabia Saudí.

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alm/EFE

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