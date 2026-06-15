Montenegro completa la mitad del camino hacia la adhesión a la UE tras cerrar dos nuevos capítulos de negociación

La Unión Europea y Montenegro han cerrado este lunes dos nuevos capítulos en el proceso de adhesión del país de los Balcanes al bloque comunitario, con lo que alcanza la mitad del camino tras haber cerrado provisionalmente 16 de los 33 capítulos necesarios para su futura membresía.

Se trata del capítulo 2, sobre la libertad de circulación de los trabajadores, y del 28, sobre protección del consumidor y de la salud, que han sido clausurados durante la 27ª Conferencia de Adhesión celebrada este lunes en Luxemburgo.

Este cierre provisional se produce dos meses después de la anterior conferencia de adhesión, celebrada el 17 de marzo de 2026, en la que se cerró provisionalmente el capítulo 21 sobre redes transeuropeas.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha felicitado a Montenegro por su "gran ritmo" y por ubicarse en el ecuador de su camino hacia la adhesión de la Unión Europea, un progreso que ha ejemplificado en el inicio de las negociaciones para el Tratado de Adhesión de Montenegro, abierto en abril con un país candidato por primera vez en 17 años.

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"Ya estamos preparando el lugar de Montenegro dentro de nuestra Unión", ha añadido la comisaria, haciendo un llamamiento al país a "redoblar los esfuerzos en las reformas pendientes" y a tratar el proceso de negociación como un hito que "trascienda las líneas partidistas y se trate como una prioridad nacional".

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, por su parte, ha confesado estar "contento" de los avances de su país y se ha mostrado dispuesto a "cruzar la línea de meta con la misma disciplina y la misma actitud" que ha mostrado "hoy y en el pasado".

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"Hoy podemos confirmar oficialmente que Montenegro ha cerrado 16 capítulos. Es aproximadamente la mitad de todos los capítulos (...) El resultado no es una cuestión de estadísticas, sino la prueba de que el proceso de negociación se está traduciendo en trabajo concreto", ha indicado.

Con todo, Podgorica ha concluido exitosamente 16 de los 33 capítulos de la adhesión y manteniéndose como candidato a la cabeza en el proceso de Ampliación del bloque, seguido de Albania. Montenegro negocia todos los aspectos de su entrada en la UE, al tener los 33 capítulos abiertos, y se ha fijado como horizonte unirse a la UE en 2028.

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