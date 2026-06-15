Empieza la cumbre del G7 marcada por Irán con una recepción de Emmanuel y Brigitte Macron

Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Macron, celebraron este lunes una recepción oficial para acoger a los líderes del G7 y a sus acompañantes en un lujoso hotel de la localidad balnearia prealpina de Évian, en una colina con vistas al lago Léman y a la vecina Suiza, con la que da comienzo la cumbre del grupo.

Esta recepción marca el inicio de tres días de negociaciones en las que los conflictos en Irán y Ucrania, los desequilibrios macroeconómicos globales o el desarrollo de una inteligencia artificial segura, rápida y eficaz definirán la agenda. EFE

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