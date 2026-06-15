Marruecos dice que acuerdo entre EE.UU e Irán garantiza libre navegación marítima en Ormuz

Rabat, 15 jun (EFE).- El Gobierno marroquí consideró este lunes que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán consolida el alto el fuego y garantiza "de manera duradera" la libertad de navegación marítima en el Estrecho de Ormuz, por lo que llamó a su "pronta aplicación".

"Marruecos insta a la pronta aplicación y al pleno respeto de este acuerdo, y agradece a los mediadores por sus esfuerzos que han facilitado este progreso", según apunta el Ministerio de Exteriores marroquí en un comunicado.

El ministerio añade que espera que el memorando de entendimiento, que calificó de "importancia particular", contribuya a la resolución de las demás cuestiones no resueltas, sin dar más detalles.

Estados Unidos e Irán firmaron el domingo de forma electrónica un acuerdo para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz que será rubricado oficialmente durante una ceremonia el próximo viernes en Suiza.

Los detalles concretos del memorando de entendimiento todavía se desconocen, aunque fuentes estadounidenses dijeron que el texto íntegro se publicará en las próximas 24 o 48 horas. EFE