Hamás aplaude el acuerdo entre EEUU e Irán y espera que tenga un impacto sobre la ofensiva israelí en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este lunes el acuerdo preliminar alcanzado por Estados Unidos e Irán, del que espera que un "impacto positivo" en la región, en particular el cese "inmediato" de ataques de Israel contra la Franja de Gaza.

El grupo ha "celebrado" el anuncio a través de un comunicado difundido por el diario 'Filastin', afín a Hamás, en el que ha trasladado su "más sinceras felicitaciones a la República Islámica de Irán y a su pueblo" y destacado la "firmeza" del país asiático en la defensa de sus intereses "frente a las presiones y los desafíos, contribuyendo a frustrar los intentos de imponer dictados y proyectos hegemónicos en la región".

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"Esperamos que este acuerdo constituya un paso que contribuya a fortalecer la estabilidad regional y tenga un impacto positivo en diversos asuntos regionales, principalmente en el cese inmediato de la agresión sionista contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza, y el fin de los repetidos ataques y violaciones contra Líbano y otros frentes", ha manifestado la milicia.

Al hilo, Hamás ha incidido en que "la seguridad y la estabilidad en la región no se lograrán mientras el gobierno de ocupación continúe su guerra de exterminio, hambruna y desplazamiento contra (el) pueblo palestino y mientras no se aborden las verdaderas raíces del conflicto", citando la "negación de los derechos legítimos" de los palestinos.

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También se ha manifestado en este sentido la Autoridad Palestina, al celebrar el acuerdo entre Teherán y Washington y hacer un llamamiento a las comunidad internacional para que intensifique sus esfuerzos de mediación tanto en Gaza, como Cisjordania y Jerusalén Este.

Así, ha incidido en que esto pasa por "el fin de la ocupación israelí" y materializar "el derecho de los palestinos a la libertad y la independencia", en un comunicado de la Presidencia palestina recogido por la agencia palestina de noticias WAFA.

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