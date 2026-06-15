En vuelo de repatriación desde EE.UU. 124 migrantes venezolanos regresan a su país

Caracas, 15 jun (EFE).- Un grupo de 124 migrantes venezolanos regresó este lunes a su país en un vuelo de repatriación procedente de la ciudad estadounidense de Miami, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

En un mensaje en Telegram, el programa estatal indicó que entre el total de retornados hay 80 hombres, 36 mujeres, siete niñas y un niño.

Los repatriados llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y fueron recibidos con los "protocolos necesarios" para asegurar el reencuentro con sus familiares y allegados.

"Todos listos para comenzar una nueva etapa en su amada patria", añadió la publicación en la red social.

El pasado viernes, la misión gubernamental comunicó la llegada de otro grupo de 120 migrantes venezolanos, también provenientes de Miami.

Un total de 161 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE.UU., ha aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que derivó en una operación en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.

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El Ministerio de Interior indicó a finales de mayo que, desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.EFE