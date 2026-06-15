El Kospi surcoreano se dispara casi un 6 % tras el anuncio de un pacto entre Irán y EE.UU.

Seúl, 15 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparaba casi un 6 % en la apertura de este lunes, después del anuncio de un acuerdo entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, vía clave para el transporte de crudo global.

Tras los primeros veinte minutos de operaciones, el indicador avanzaba un 5,73 %, o 465,64 puntos, hasta las 8.589,26 unidades. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, crecía un 0,83 %, u 8,5 puntos, hasta las 1.037,55 unidades.

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El operador del parqué surcoreano, KRX, activó un 'sidecar' de compra, que suspende durante cinco minutos las compras programadas cuando el índice de futuros Kospi 200 registra subidas mayores al 5 % durante más de un minuto. EFE