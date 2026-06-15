Agencias

Beccacece dice que "es el comienzo y hay que seguir trabajando"

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Filadelfia (EE.UU) 14 jun (EFE).- El entrenador argentino Sebastián Beccacece envió este domingo un mensaje de tranquilidad a Ecuador tras la derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en el minuto 90 y garantizó que la experiencia en el Mundial apenas comienza.

Beccacece, nacido hace 45 años en Rosario, afirmó que su equipo lo entregó todo, generó muchas oportunidades de gol que hubieran cambiado la historia adversa de hoy y conserva sus opciones intactas.

"En el segundo tiempo ajustamos lo que teníamos que ajustar y teníamos controlado para sacar, al menos, un empate", expresó al término del partido del Grupo E que deja a la Tri sin puntos, al lado de Curazao, y con Alemania y Costa de Marfil como líderes.

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El seleccionador de Ecuador admitió que el encuentro, muy físico, paso factura a varios de sus jugadores, que terminaron desgastados o con molestias musculares al término del partido jugado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia ante unos 68.274 espectadores.

"Hicimos un gran desgaste ante un gran rival. El resultado final no era el que queríamos, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando", puntualizó.

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