Camioneros paraguayos claman por ayuda tras cumplir 44 días varados entre Perú y Bolivia

Asunción, 15 jun (EFE).- Camioneros paraguayos pidieron este lunes ayuda de las autoridades al denunciar que completan 44 días varados en la frontera entre Perú y Bolivia, debido a los bloqueos que mantienen manifestantes para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

En declaraciones al canal paraguayo NPY, uno de los conductores, quien se identificó como Claudio Arrúa, relató que partió desde Lima con destino a Asunción, la capital de Paraguay, a bordo de un tráiler cargado con 26 toneladas de materiales para fabricar calzados, pero no ha podido proseguir su camino a raíz de las protestas.

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"Hoy hace 44 días que estamos varados acá y la situación es difícil", se lamentó.

Arrúa indicó que se encuentra junto a otros dos camioneros paraguayos al costado de una carretera en un punto ubicado a 140 kilómetros de la ciudad boliviana de La Paz y a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar, donde, aseguró, hay un "frío intenso".

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"Apelamos a la solidaridad de la gente", afirmó el sujeto, quien indicó que "muchos" en Paraguay les prometieron ayuda, "pero hasta ahora nadie se pronuncia".

Según este conductor, hay también transportistas paraguayos varados en el departamento boliviano de Cochabamba.

Las protestas y bloqueos de carreteras comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos de la región andina y la Central Obrera Boliviana (COB), a los que se sumaron sectores afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz.

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El conflicto ha dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por la falta de acceso oportuno a atención médica a raíz de los bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares. EFE