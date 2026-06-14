Crónica del Asisa Joventut - Valencia Basket, 75-87

El Valencia Basket asaltó (75-87) el Olímpic de Badalona este domingo para poner el 3-0 sobre el Asisa Joventut y meterse en la final de la Liga Endesa por segundo año seguido, donde se medirá con el Barça por el título con factor cancha a favor.

El equipo de Pedro Martínez, quien llevó al Valencia a su único título liguero en 2017, sentenció por la vía rápida el 'playoff' de semifinales de la mano de un estelar Jean Montero (24 puntos y 39 de valoración). La 'Penya', que no pelea por la ACB desde 1993, buscó alargar la serie a remolque en un bonito intercambio de desenlace.

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La igualdad marcó el tercer asalto, el primero en el Olímpico, sin margen los locales. El Valencia trató de cargarse el encuentro a base de triples, hasta 15 tiró en el primer cuarto, pero no le entraron nada más que cuatro. El alto ritmo lo aceptó Joventut, con Ricky Rubio (17 puntos) y Jabari Parker (15) tirando del carro en el segundo cuarto pero echando de menos a Cameron Hunt.

En el Valencia, el fondo de armario marcó las diferencias, fue más repartido el acierto hasta un 39-41 al descanso. Los visitantes impusieron su juego desde el rebote y, en el tercer cuarto, Montero se convirtió en el gran problema. El base dominicano puso la máxima (52-64) para los 'taronja' antes del último parcial.

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Dani Miret puso a Guillem Vives encima de la inspiración del director de orquesta rival, pero Montero hizo un poco de todo. Al borde de la eliminación, con la tensión al máximo, Joventut se aferró a su gran temporada pese a la exhibición de Montero y los dañinos triples de Jaime Pradilla y Kameron Taylor.

Rubio asumió galones pero el Valencia sacó más armas, como un Matt Costello con la puntilla. El Olímpico ovacionó a sus héroes y los de Pedro Martínez se quedaron el billete a la final contra el Barça, en busca de quitarse la espina de la que perdieron el año pasado contra el Real Madird, o de las derrotas este año en su Copa del Rey y en semifinales de su primera 'Final Four' de Euroliga.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASISA JOVENTUT, 75 - VALENCIA BASKET, 87. (39-41, al descanso).

--EQUIPOS.

ASISA JOVENTUT: Rubio (17), Hunt (11), Kraag (7), Parker (15) y Ruzic (8) --quinteto inicial--; Niebla (2), Hakanson (3), Vives (3), Morin (2), Birgander (5), Hanga (2).

VALENCIA BASKET: Montero (24), De Larrea (2), Taylor (13), Pradilla (5) y Sako --quinteto inicial--; Moore (3), Badio (11), Key (7), Costello (9), Sima (4), Cárdenas (3).

--PARCIALES: 18-20, 21-21, 16-23, 20-23.

--ÁRBITROS: Calatrava, Caballero y Olivares. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Olímpic de Badalona, 10.142 espectadores.