Colonos israelíes prenden fuego a una mezquita cerca de Ramala

Un grupo de colonos israelíes ha incendiado este domingo la Mezquita de Al Nur, en Burqa, una localidad situada al este de Ramala, en el centro de Cisjordania.

El alcalde de Burqa ha confiramdo el ataque en declaraciones a la agencia de noticias oficial palestina, WAFA. En concreto ha relatado que los asaltantes rompieron la puerta de acceso al templo y prendieron fuego a la entrada. Los propios vecinos han logrado sofocar las llamas.

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Los colonos habían prendido previamente fuego a un vehículo que estaba aparcado junto a la mezquita. Tras el ataque, los colonos se han marchado del lugar.

Mientras, en la localidad de Deir Dibwan, también cerca de Ramala, un grupo de colonos ha incendiado dos vehículos más y han causado daños a otros dos coches.