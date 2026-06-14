Agencias

Abbas anuncia elecciones presidenciales palestinas para 2027

Guardar
Google icon
Imagen 5YWDLYWARRE75J54GMPX2YTORI

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha promulgado este domingo un decreto-ley por el que se anuncia la convocatoria de elecciones presidenciales para 2027, una iniciativa para "mejorar la participación política y ampliar la representación democrática".

La norma eleva el número de diputados del Consejo Legislativo Palestino, el Parlamento palestino, hasta los 200 desde los 132 actuales, rebaja al 1% el mínimo para lograr representación e incrementa el número mínimo de candidatos de listas de 16 a 20.

PUBLICIDAD

Asimismo incluye medidas para incrementar la participación política de las mujeres como la inclusión obligatoria de al menos un tercio de mujeres en las listas y de los jóvenes, rebajando de 28 a 23 la edad mínima para ser elegido.

El decreto ley no modifica la fecha de celebración de las elecciones legislativas, previstas para el 1 de noviembre de 2026, mientras que las presidenciales serán en 2027.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aguirre mantiene el suspense sobre el remplazo del expulsado César Montes

Infobae

Irán viaja desde México a EEUU para a su debut mundialista ante Nueva Zelanda

Infobae

Ministro venezolano visita una zona minera para abordar seguridad tras operativo militar

Infobae

Louzán visita este lunes el monumento en recuerdo de Martin Luther King

Louzán visita este lunes el monumento en recuerdo de Martin Luther King

Irán suspende todos los vuelos en la zona oeste del país en medio de la tensión con Israel

Infobae