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Al menos siete muertos por el temporal en el oeste de Pakistán

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Al menos siete personas han muerto y 33 más han resultado heridas en incidentes relacionados con el temporal de viento y lluvia que afecta a la región de Jíber Pajtunjua, en el oeste de Pakistán.

La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres ha informado este domingo del balance de víctimas correspondiente a las últimas 24 horas. Entre los fallecidos hay dos menores, cuatro hombres y una mujer contabilizados en los distritos de Bannu, Shangla y Mansehra.

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El Departamento de Meteorología de Pakistán ha pronosticado más lluvias en la parte más alta de Jíber Pajtunjua, Gilgit-Baltistán y Cachemira, mientras el resto del país sufre altas temperaturas y falta de lluvias.

Otras dos personas murieron y 31 resultaron heridas por un temporal anterior hace unas semanas en esa misma región, principalmente por la caída de muros y cubiertas.

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