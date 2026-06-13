Marco Rubio y el presidente de Paraguay se reúnen tras ver juntos el partido del Mundial

Washington, 13 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunieron este sábado después de haber asistido juntos la noche anterior al partido del Mundial entre las selecciones de sus países en Los Ángeles (California).

"Ambos países trabajan conjuntamente para fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional e impulsar el comercio y la inversión en diversos sectores de interés mutuo", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Pigott recordó que Peña, aliado de la Administración de Donald Trump, es miembro fundador del Consejo de la Paz, organismo creado por el líder republicano para la resolución de conflictos internacionales, así como del Escudo de las Américas, una alianza liderada por Washington para combatir el crimen organizado en América Latina.

PUBLICIDAD

Asimismo, subrayó que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y el Banco de Exportación e Importación (EXIM) "colaboran para apoyar proyectos que impulsan el crecimiento económico de Paraguay".

Rubio y Peña asistieron el viernes por la noche en Los Ángeles, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al primer partido de Estados Unidos en el Mundial, en el que la selección estadounidense se impuso por 4-1 a Paraguay. EFE

PUBLICIDAD