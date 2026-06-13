Muere un trabajador tras caerle encima una alpaca en una finca de Barbate

Un trabajador --varón de 52 años-- ha muerto este sábado tras caerle encima una alpaca en una finca de Barbate (Cádiz), ubicada en la carretera CA-5202, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El suceso se ha producido en una finca ubicada en la CA-5202 sobre las 16,45 horas, cuando un testigo de los hechos ha llamado al centro de coordinación por un granjero que estaba atrapado bajo una alpaca de 300 kilos de peso que le había caído encima cuando trabajaba.

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Al lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local, de los Bomberos de Barbate y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Según de la Guardia Civil, la víctima, un varón de 52 años, ha fallecido en el lugar tras el siniestro laboral. El 112 ha alertado, asimismo, a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.