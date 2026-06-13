La Guardia Civil y Marruecos intervienen un alijo de casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

La Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería Real Marroquí, ha intervenido 121 fardos de hachís que suman aproximadamente 4.777 kilos, después de perseguir una embarcación que navegaba a "gran velocidad" por aguas del Estrecho de Gibraltar, según informa este sábado.

La actuación, que implicó la coordinación de medios marítimos, terrestres y aéreos, se inició tras la detección de una embarcación "sospechosa", semirrígida tipo 'go fast', de las habitualmente empleadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, que navegaba por el entorno del Estrecho, publica la Guardia Civil en un comunicado.

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Esta navegaba cargada de fardos de hachís, realizaba maniobras "evasivas" para dificultar el seguimiento policial y empezó a arrojar parte de la carga de hachís al mar, que fue localizada por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, mientras las unidades terrestres de la Guardia Civil cubrían posibles puntos de llegada a la costa.

Así, en un primer momento se recuperaron 32 fardos de hachís, con un peso aproximado de 1.200 kilos arrojados al mar.

Posteriormente, tras activarse los canales de cooperación internacional con la Gendarmería Real Marroquí, las autoridades marítimas marroquíes recuperaron 89 fardos de hachís, con un peso de unos 3.577 kilos, señala la Dirección General de la Guardia Civil.