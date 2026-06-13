Agencias

Extinguido el incendio forestal declarado en Antequera

Guardar
Google icon
Imagen 73APIRDN2FGMLLYUXGC4ANZISE

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado en el municipio malagueño de Antequera.

En contexto, el fuego se ha declarado en la tarde de este sábado y ha quedado estabilizado a las 18,15 horas, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Hasta el lugar se desplazaron dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, una autobomba, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fujimori indica que Sánchez debe "leer mejor" la ley electoral tras su pedido de recuento

Infobae

María Corina Machado agradece a Donald Trump por actuar contra grupos criminales y mafias

Infobae

Amazon influyó en la decisión de EE.UU. de restringir el uso de la IA de Anthropic, según WSJ

Infobae

Un juez obliga a Justin Baldoni a pagar los honorarios de abogados de Blake Lively

Infobae

Faé dice que el partido ante Ecuador se decidirá "en los pequeños detalles"

Infobae