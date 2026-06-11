Defensas rusas derriban más de 300 drones ucranianos sobre 11 regiones rusas y Crimea

Moscú, 11 jun (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 330 drones ucranianos que atacaron la pasada noche territorio ruso y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

"Entre las 20:00 (hora de Moscú) del 10 de junio y las 07:00 del 11 de junio, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 330 vehículos aéreos no tripulados de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram.

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El parte castrense asegura que derribaron los drones sobre las regiones rusas de Briansk, Kursk, Bélgorod, Oriol, Smolensk, Kaluga, Tver, Tula, Vladímir, Krasnodar y la región de Moscú.

Además, destruyeron drones en Crimea, uno de los territorios más castigados en las últimas semanas, así como sobrevolando el mar Negro y el mar de Azov.

Las autoridades regionales aseguraron que varios restos de drones derribados impactaron contra edificios residenciales, provocando incendios.

En la misma región, debido al impacto de un dron se registró un incendio en una refinería que fue rápidamente extinguido.

Mientras tanto, las autoridades regionales de Briansk informaron de que las defensas rusas destruyeron 90 drones en dicha región fronteriza con Ucrania.

Mijaíl Razvozháyev, gobernador de la ciudad de Sebastopol, en Crimea, comunicó que debido a los ataques 15 edificios residenciales y una cafetería resultaron dañados.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló en sus redes sociales que las defensas rusas interceptaron hasta 15 drones que se dirigían hacia la capital.

Ayer, Defensa aseguró haber derribado 326 drones ucranianos durante la misma jornada. EFE