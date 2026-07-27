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Alemania envía dos helicópteros para combatir los incendios en el sur de Francia

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Las autoridades alemanas ha confirmado este lunes el envío de dos helicópteros, entre la ayuda destinada a combatir los incendios que arrasan el departamento de Gironde, en el suroeste de Francia.

"A petición de Francia, Alemania envía al lugar el apoyo de dos helicópteros de transporte CH-53, así como material de extinción y otros equipos de lucha contra los incendios", ha anunciado la Embajada alemana en París, que ha señalado que estos medios llegarán a la base aérea de Cazaux.

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Según ha indicado, los medios militares alemanes se desplegarán en los alrededores de Burdeos para intervenir ante los incendios en un plazo inicial de cinco días en concertación con las autoridades galas.

Más de 250.000 personas han sido evacuadas por los devastadores incendios en el suroeste de Francia, sobre todo el del departamento de Gironda, cuya capital, Burdeos, todavía no está bajo orden de evacuación aunque ha comenzado a redestinar efectivos para proteger el oeste, uno de los grandes epicentros de las industrias de Ciencia y Defensa nacionales.

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Este lunes, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha informado de que el incendio en esta región, que ha arrasado 42.000 hectáreas, está "estable", si bien los efectivos de bomberos no han sido capaces de controlarlo por ahora.

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