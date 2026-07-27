El Gobierno insta a evitar desplazamientos para ver el eclipse del 12 de agosto e insiste en la protección ocular

Guardar

El secretario general de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha instado a la población a evitar desplazamientos para observar el eclipse del 12 de agosto y ha insistido en la protección ocular para impedir "lesiones retinianas posteriores".

En este sentido, ha puesto el foco en la "seguridad", la "prevención" y la "prudencia". "El eclipse es previsible, sabemos el momento concreto y cómo se verá en cada lugar, pero lo que no es previsible es el comportamiento humano", ha expuesto.

PUBLICIDAD

Lo ha hecho en la presentación de la campaña 'Una vista única. Cuídala', una iniciativa para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de observar con seguridad el Trío de Eclipses que serán visibles desde la Península Ibérica en 2026, 2027 y 2028. Este será uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas, que comienza con el eclipse total del 12 de agosto.

"Si teneis la capacidad de no moveros y disfrutarlo en el lugar de residencia, intentad hacerlo sin desplazamientos", ha apelado. Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en seguir las "extraordinarias directrices de las comunidades autónomas y los ministerios" para dicha jornada.

PUBLICIDAD

En el acto han participado también el vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, y la directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), Izaskun Lacunza. Ha sido en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt), en A Coruña, con la presencia, entre otras autoridades, del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

CONVENIO DE PREVENCIÓN

Así, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), la Fecyt y el Grupo Social ONCE han firmado un convenio con el objetivo de prevenir los riesgos oculares asociados a la observación de los tres eclipses y el desarrollo conjunto de actuaciones divulgativas, basadas en principios de inclusión, que pongan en valor y refuercen la seguridad durante los mismos.

PUBLICIDAD

Tras la rúbrica, se ha presentado el modelo de gafas seguras para contemplar este fenómeno y el cupón que la ONCE dedicará al Trío de Eclipses.

"Se repartirán de manera gratuíta casi dos millones de gafas", ha concretado Durán para destacar el objetivo de "evitar accidentes por observación inadecuada" y coincidir con Lacunza en poner en valor la colaboración público privada. "Que la ilusión de participar en este fenómeno no nos lleve a ser imprudentes", ha recalcado.

PUBLICIDAD