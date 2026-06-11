Comisión Electoral rusa denuncia "numerosas violaciones" en comicios legislativos armenios

Moscú, 11 jun (EFE).- La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia denunció hoy "numerosas violaciones" en las recientes elecciones parlamentarias en Armenia, donde ganó por mayoría absoluta el partido gobernante, enfrentado al Kremlin por su aspiración a ingresar en la Unión Europea (UE).

"Violaciones hubo, seamos sinceros, muchas y de carácter fundamental", dijo Ela Pamfílova, presidenta de la CEC, durante una reunión de la comisión.

Destaco que miembros de la CEC supervisaron la votación del pasado domingo en el país caucásico en el marco de la misión de la OSCE y de la CEI, organización que en su informe calificó las elecciones de "abiertas y competitivas".

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"Nuestros colegas nos contaron lo que vieron (...) Armenia se alejó mucho de los estándares democráticos, aunque considera que está lista para (ingresar) en Europa", alegó y llamó a los armenios a sacar "conclusiones".

Pamfílova, acusada durante años por la oposición y los observadores occidentales de manipular los resultados de las elecciones en Rusia, sigue la línea marcada por el Ministerio de Exteriores que antes de la votación puso en duda su legitimidad debido a la presión sobre los candidatos apoyados por Moscú.

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Pese a la clara victoria del partido Contrato Civil, liderado por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, el presidente ruso, Vladímir Putin, no le felicitó, aunque suele hacerlo con otros líderes del espacio postsoviético.

"Es importante esperar a que se conozcan los resultados oficiales definitivos", explicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien añadió que "toma nota minuciosamente de todas las informaciones sobre estas elecciones, incluyendo las noticias de las múltiples violaciones que tuvieron lugar durante estos comicios".

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Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes, el partido gobernante en el país caucásico logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián. Mientras, el bloque Armenia liderado por el expresidente Robert Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios.

Pashinián fue reelegido con el apoyo de EEU.UU. y la UE, pese a la presión sin precedentes durante la campaña electoral de Rusia, que aprobó numerosas sanciones contra las importaciones armenias, amenazó a Ereván con suspender el suministro de gas y petróleo, y con expulsarle de la Unión Económica Eurasiática.

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Previamente, felicitaron al primer ministro armenio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas; el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes mundiales.

Pese a todo, Pashinián intentó quitar hierro a las tensiones con Rusia debido al acercamiento de Armenia a la UE y aseguró que planeaba viajar a Moscú después de las elecciones para limar asperezas. Se espera que los resultados definitivos de los comicios armenios se den a conocer el 14 de junio.EFE

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