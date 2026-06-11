Carlos Sainz: "Barcelona va a ser un Gran Premio frustrante"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que el Gran Premio de Barcelona-Catalunya será "frustrante" aunque, con la progresión que están experimentando, confió en poder seguir mejorando y estar en la pelea por los puntos.

"En Mónaco tuvimos un buen fin de semana, aunque no conseguimos puntuar después de ese incidente a ocho vueltas del final, pero era un noveno o un décimo. Cuando me voy a dormir el lunes no me importa tanto. Estoy aquí para los podios, victorias y estar entre los cinco primeros, ese es mi objetivo", dijo en la rueda de prensa oficial.

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"Barcelona va a ser un Gran Premio frustrante para nosotros, a Williams se le conoce por no ir particularmente bien aquí en Barcelona, y este coche no debería ser bueno aquí, pero puede ser una oportunidad como equipo para ver dónde están las debilidades", añadió.

Por otro lado, Sainz restó importancia a no haber estado en el trazado catalán durante la pretemporada. "Conozco bastante bien este lugar, no creo que haberme perdido el 'shakedown' lo eche de menos, quizá para los ingenieros, estaremos medio paso por detrás", dijo.

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"Lo tenemos que hacer perfecto, van a ser puntos caros. Mejoramos cada fin de semana y si lo conseguimos este fin de semana espero estar en la lucha por los puntos", añadió.

Además, el piloto madrileño fue preguntado por Madring, después de más pruebas en el nuevo escenario del Mundial en la capital. "Me sorprendió de manera positiva, han hecho un gran trabajo en el segundo sector para que se parezca más a un circuito permanente, y la gran curva peraltada que se podrá hacer a fondo. Es importante que un circuito de Fórmula 1 tenga carácter, personalidad, y Madrid tiene algo fuera de lo ordinario", comentó.

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"Si las carreras van a ser buenas o no, es pronto para decirlo. Debería poderse adelantar, necesitamos ir allí y es el lugar y el circuito donde sé que si se puede mejorar algo en el futuro Madrid lo hará, porque es la filosofía del proyecto y la ciudad", añadió.

Además, Sainz, que confió en que España "gane el Mundial" de fútbol con la fuerza que demostró en la Eurocopa, deseó suerte a Kimi Antonelli en su lucha por ganar el Campeonato de F1. "Ha hecho un gran año de momento, crece la presión cuando llegas a ese punto clave de poder conseguirlo, seguro que lo puede hacer. Si sigue pilotando como hasta ahora va a ser muy difícil batirle", terminó.

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