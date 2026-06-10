Illa ve compatible su sentimiento religioso con su militancia política: "Me siento muy cómodo"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que ve compatible su sentimiento y creencias religiosas con su militancia socialista y pensamiento político: "Me siento muy cómodo".

En una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press, ha expresado que la Iglesia es muy plural y que la izquierda no debe ser laica por naturaleza: "Tenemos que defender que los estados y las administraciones públicas deben ser aconfesionales, pero esto no es incompatible con que tengamos creencias religiosas, las que sean".

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"Hay que separar estos dos ámbitos. El Papa en su alocución en el Congreso se refirió a ello", ha manifestado también en otra entrevista previa en Cadena Cope, donde ha asegurado que vive la visita de León XIV a Catalunya en su doble condición.

Para Illa, los mensajes lanzados por el Pontífice son "muy pertinentes por los tiempos que corren" porque, en su opinión, son a favor de los derechos humanos, del respeto y la tolerancia, de la paz, del diálogo y la convivencia y de poner la economía al servicio del hombre, y no al revés.

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Al preguntarle por si en la audiencia del martes hablaron de la polarización política actual, ha asegurado que no abordaron específicamente la situación de la política española pero sí le agradeció su apelación "a favor de la tolerancia, el respeto a la diversidad y a tener un lenguaje respetuoso".

"Se puede ser muy contundente en la expresión de las opiniones que uno tiene, incluso un punto vehemente, pero siempre se debe ser respetuoso. Y en los últimos años se ha derivado a un lenguaje poco respetuoso, incluso violento", ha lamentado.

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Tras asegurar que intenta vivir de acuerdo con sus convicciones y valores, ha concretado también que explicó al Papa la situación de Catalunya pese a que ya la conocía porque "es una persona perfectamente informada".

"SENSIBILIDAD" CON CATALUNYA

También ha reiterado que "nunca" ha dudado de la sensibilidad que el Papa y el Vaticano tienen sobre la realidad de Catalunya y del resto de España, y cree que se está expresando en esta visita.

"Nunca he tenido ninguna duda y creo que la visita está confirmando esta sensibilidad. A partir de aquí, pues cada uno tiene sus formas y sus maneras de ser. En fin, creo que hay que conducirse siempre con el máximo respeto", ha añadido al preguntarle por lo que hizo la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, al pedir al Papa que hablara catalán.

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