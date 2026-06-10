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Estatal venezolana PDVSA y SLB firman acuerdo para servicios tecnológicos de crudo y gas

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Caracas, 10 jun (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la transnacional SLB (anteriormente Schlumberger) firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para el desarrollo de "tecnología de vanguardia" en la exploración, perforación y optimización de yacimientos petroleros y de gas en el país.

El acuerdo fue suscrito en un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, durante el que el director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, destacó la oportunidad de generar tecnología para la "excelencia en la producción, en la perforación y en los diferentes tipos de colaboraciones digitales, utilizando, incluso, la inteligencia artificial". EFE

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