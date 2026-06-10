Brasil promulga acuerdo de Mercosur que permite a policía cruzar frontera en persecuciones

Río de Janeiro, 10 jun (EFE).- El Gobierno brasileño promulgó este miércoles el acuerdo de cooperación policial del Mercosur que permitirá a agentes de policía de los países del bloque cruzar las fronteras cuando participen en la persecución de fugitivos o en operaciones coordinadas contra el crimen organizado.

La promulgación del Acuerdo de Cooperación Policial Aplicable a los Espacios Fronterizos entre los Estados Partes del Mercosur consta en un decreto firmado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, publicado este miércoles en el Diario Oficial.

El aval de Brasil para la entrada en vigor del acuerdo se produce con casi seis años y medio de atraso, ya que el respectivo acuerdo fue firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en diciembre de 2019 en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves.

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La entrada en vigor del acuerdo, sin embargo, depende de que al menos dos de los países miembros del Mercosur depositen los respectivos instrumentos de ratificación.

El mecanismo establece que policías de los cuatro países podrán continuar la persecución de sospechosos incluso después de que estos crucen una frontera internacional, siempre que exista comunicación y coordinación inmediata con las autoridades del país vecino.

Según el texto promulgado, los agentes podrán ingresar en territorio de otro Estado parte para realizar la aprehensión preventiva de personas perseguidas, aunque deberán actuar conforme a la legislación local y bajo la supervisión de las autoridades competentes del país donde concluya la operación.

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El acuerdo determina además que los policías y los vehículos utilizados en estas actuaciones deberán estar debidamente identificados y que las personas detenidas serán entregadas a las autoridades del Estado en cuyo territorio sean localizadas.

La cooperación también contempla la realización de investigaciones conjuntas, operaciones coordinadas y actividades de vigilancia transfronteriza, así como el intercambio de información, metodologías, tecnologías y programas de capacitación destinados a prevenir y combatir delitos en las regiones fronterizas.

Las solicitudes de cooperación podrán ser autorizadas total o parcialmente por el país requerido e incluso aplazadas cuando puedan afectar investigaciones o diligencias criminales ya en curso.

La promulgación brasileña se produce en un contexto de creciente preocupación por la actuación de organizaciones criminales que operan a ambos lados de las fronteras, especialmente de los grupos brasileños Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho, declarados como terroristas este mes por el Gobierno de Estados Unidos.

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Las autoridades brasileñas consideran que la integración de los sistemas de seguridad de los países vecinos es una herramienta clave para enfrentar delitos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y otras actividades del crimen organizado transnacional, especialmente en zonas sensibles como la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. EFE