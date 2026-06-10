Agencias

Faulí (Sagrada Familia) afirma que Gaudí se sentiría "satisfecho" con la Torre de Jesucristo

Guardar
Google icon
Imagen GOHDIEPKYVAR7NHDL7OVTSOH4U

El arquitecto director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, ha afirmado que el arquitecto del templo Antoni Gaudí se sentiría "satisfecho" con la bendición de la Torre de Jesucristo que el Papa León XIV hará la tarde de este miércoles y porque vería que su proyecto se está haciendo realidad.

En declaraciones a '3Cat' junto a la arquitecta italiana Chiara Curti, ha asegurado que históricamente "siempre ha habido una voluntad de avanzar, de tirar hacia adelante, de seguir la construcción, pese a las dificultades de cada momento".

Ha explicado que su satisfacción se vería reforzada al ver que las obras avanzan con las aportaciones de los visitantes a partir de los donativos.

Ha añadido que, pese a convertir la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo gracias a la Torre de Jesucristo (172,5 metros), Gaudí no quería que fuera más alta que la montaña de Montjuïc: "Consideraba que la obra del hombre no podía superar la de Dios".

PUBLICIDAD

Por su parte, Curti ha añadido que Gaudí entendió que para construir una iglesia tenía que "entender y practicar la fe".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Francia busca reimpulsar la solución de los dos Estados, opacada por el conflicto de Irán

Infobae

La Bolsa de Londres sube un 0,27 % en medio de la escalada bélica en Oriente Medio

Infobae

El multimillonario gasto detrás de las elecciones presidenciales colombianas

Infobae

Economista prevé un aumento de hasta un 50% de apuestas en línea en México por el Mundial

Infobae

Candidato peruano Sánchez se rodea de aliados contra "maniobras para torcer la democracia"

Infobae