Agenda informativa multisoporte América para el 10 de junio 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que su país atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán asegurara que revisará la continuación de las negociaciones. (foto)

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- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país ha estado transportando petróleo por el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y pese al bloqueo, lo que, según afirmó, ha contribuido a contener la inflación. (foto)(video)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que destina 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales migratorias. (foto)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la renovación del tratado de libre comercio T-MEC con sus vecinos Canadá y México, porque -según afirmó- su país "no necesita nada" de sus socios. (foto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre Oriente Medio presidido por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en el marco de la presidencia rotatoria de Colombia del órgano. (Foto) (Video) (directo)

- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no ha hecho "intervenciones políticas" después de que ordenaran su suspensión temporal por su presunta participación en la campaña electoral. (foto) (video)

- El presidente Donald Trump prometió que Colombia contará "con el apoyo y la fuerza total" de Estados Unidos si el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (foto)

- El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este miércoles que los acuerdos de alto el fuego vigentes en Oriente Medio son, en realidad, "un fuego menor" y alertó de los riesgos de que convierta en "un fuego total". (foto) (video)

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- El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparece ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos para responder sobre su relación con el fallecido pederasta, Jeffrey Epstein. (foto)

- El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viaja a la Bahía de Guantánamo, Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base y con mandos del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en medio de tensiones y una serie de sanciones contra La Habana. (foto) (video)

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- Games Gallery del Festival de Tribeca abre sus puertas en Pier 57 para exhibir 12 selecciones oficiales de videojuegos, destacadas por su "narrativa fenomenal y la innovación a través de experiencias interactivas". (Foto)

- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se disparó en mayo hasta un 4,2 % interanual, el nivel más alto desde abril de 2023 y que tiene como principal causa el alza del precio de la energía, en el marco de la guerra de Irán. (infografía)

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MÉXICO

- Familiares de personas desaparecidas convocan a una velada afuera del Estadio CDMX, previo a la inauguración del Mundial. (Foto) (Video)

- Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- Para las vagoneras, mujeres comerciantes al interior del Metro de la Ciudad de México, el Mundial de fútbol de 2026 no es motivo de celebración, sino el pretexto del Gobierno capitalino para impulsar una “limpieza social” contra las miles de personas que sobreviven del trabajo informal. (foto)

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- El Banco de México presenta el reporte sobre las economías regionales del primer trimestre de 2026.

- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de la actividad industrial de abril.

- El Instituto Nacional de Estadística de México revela la Encuesta de Viajeros Internacionales de abril.

PERÚ

- Perú aguarda con tensión el escrutinio de los últimos votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde la derechista Keiko Fujimori se perfila como la ganadora por un margen muy estrecho sobre el izquierdista Roberto Sánchez. (Foto) (Video)

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COLOMBIA

- El congresista Alejandro Ocampo, miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, aseguró que ese organismo no ha tomado la decisión de suspender al presidente Gustavo Petro, como lo ordenó la presidenta de dicha Comisión, Gloria Arizabaleta. (foto)

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- Las campañas presidenciales colombianas gastaron este año más de 23 millones de dólares, financiados casi exclusivamente con créditos bancarios y destinados en su mayoría a propaganda electoral, un modelo que obliga a los candidatos a apostar a una buena votación para recuperar la inversión hecha con el dinero que devuelve el Gobierno por cada voto recibido. (Foto)

- La relatora especial de la ONU sobre personas afectadas por la lepra y sus familias, Beatriz Miranda, habla en una rueda de prensa sobre las conclusiones de su visita a Colombia. ONU Derechos Humanos. (Foto) (Video)

- La exposición Por arte de magia, que resalta el legado del fallecido mago colombiano Gustavo Lorgia y la historia de este arte en el país, abre sus puertas. (foto)(video)

ARGENTINA

- Un mural de casi 200 metros cuadrados homenajea en una de las esquinas más icónicas de Buenos Aires al músico Charly García, a quien el artista a cargo de la obra, Martín Ron, describe como un "prócer del rock". (foto) (video)

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- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- El Tesoro de Argentina realiza una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda.

BRASIL

- Foro 'Mercado de Capitales como Vector de Crecimiento', que reúne a representantes de las bolsas de São Paulo (B3) y de Madrid (BME), entre otras empresas. (Foto)

- Briefing de la Cancillería para detallar la participación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la cumbre del G7 de Francia.

BOLIVIA

- Campesinos y sindicatos obreros, reforzados por nuevos sectores afines al exmandatario Evo Morales que llegaron esta semana a La Paz, marchan en esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo, para insistir en su exigencia de que renuncie el presidente Rodrigo Paz, tras más de un mes de protestas y bloqueos de carreteras. (foto) (video)

CANADÁ

- El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre tipos de interés, que se sitúan en estos momentos en el 2,25 %, poco después de que el organismo público Estadísticas Canadá dijese que la economía del país entró en recesión "técnica" en el primer trimestre del año.

GUATEMALA

- El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera en una entrevista con EFE que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína. (Foto) (Video)

VENEZUELA

- Familias exigirán frente a la cárcel de Yare, estado Miranda, medidas especiales de libertad para los presos del llamado caso "PDVSA-Obrero", que involucra hechos de presunta corrupción en la estatal y por el cual están detenidas decenas de personas bajo acusaciones que niegan.

- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Video)

- La Embajada de Francia en Venezuela ofrece una conferencia de prensa sobre la edición número 40 del Festival de Cine Francés en el país suramericano. (foto) (video)

- La Federación Venezolana de Maestros se pronuncia en una rueda de prensa sobre el paro nacional del magisterio convocado para este miércoles. (foto)(video)

CHILE

- Mientras la natalidad en Chile cae a mínimos históricos y se reducen las maternidades en algunos hospitales, las mascotas ganan terreno y la industria de los animales domésticos experimenta un crecimiento explosivo en el país con la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica. (Foto) (Video)

PUERTO RICO

- El veterano salsero puertorriqueño Tito Nieves asegura en entrevista con EFE que prefiere la salsa tradicional o de la calle pero es su lado musical romántico el que "enamora" a las mujeres y, por tanto, protagoniza su nuevo disco 'Desde el corazón', el primero que publica en cinco años. (Foto) (Video)

EL SALVADOR

- El Salvador se mantiene en alerta naranja (preparación) por el paso de la tormenta tropical Cristina, que impactará en la zona costera del país, mientras se prevén lluvias intensas que se podrían extender hasta el jueves. (Foto) (Video)

HONDURAS

- El exdiputado suplente del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) Víctor Hugo Romero y otros tres hombres comparecen ante un juez hondureño en la audiencia inicial por su presunta implicación en un delito de homicidio.

- El secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, llega a Honduras, donde se reunirá con el presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura. (Foto) (Video)

- Honduras y la Unión Europea (UE) firman un convenio destinado a impulsar inversiones sostenibles con participación del sector privado y a promover el desarrollo económico y social del país centroamericano. (Foto) (Video)

ECUADOR

- El Zoológico de Quito evoluciona a 'Wiwa Quito', primer parque refugio de animales silvestres en Ecuador. (foto) (video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- Reunión anual de la Comisión de Autoridades Migratorias de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (OCAM-SICA). (Del 10 al 12 de junio)

URUGUAY

- La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) y el Mercosur firman un Memorando de Entendimiento en el que buscan implementar áreas de desarrollo de mutuo interés a través de seminarios, talleres y apoyo técnico y financiero, entre otros. (Video)

DEPORTES

México.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrece una conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de México previo al arranque del Mundial 2026. (Foto)

México.- Entrenamiento de la Selección Nacional de México previo a su juego contra Sudáfrica de cara a la inauguración del Mundial 2026 este 11 de junio. (foto) (infografía)

México.- El Mundial de fútbol 2026 amenaza con excluir a miles de aficionados mexicanos del torneo que su propio país albergará, pues los elevados precios de las entradas y paquetes especiales contrastan con los ingresos promedio de la población, convirtiendo la experiencia mundialista en un privilegio para unos pocos. (Foto) (Video)

México.- El alto precio de las entradas y la pérdida de la señal televisiva gratuita para ver los partidos del Mundial ha desatado las críticas en México, donde sus aficionados denuncian que la Copa del Mundo 2026 se ha convertido en un evento "de lujo" que consigue "expulsar" al ciudadano promedio por su "prohibitivo" coste económico. (foto) (video)

México.- Inauguración de la exposición ‘Cuando España jugó en México’, un conjunto de fotografías históricas, documentos, objetos y materiales de archivo que explican el vínculo cultural y humano entre ambos países a un día del Mundial. (Foto)

México.- Corea del Sur partirá mañana como favorito para imponerse a la República Checa, que vuelve a un Mundial después de 20 años, en la presentación de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

Canadá.- Canadá se ofreció a recibir al árbitro somalí Omar Artan para que oficie partidos del Mundial 2026 en el país, después de ser excluido de la competición por la decisión de Estados Unidos de rechazar su entrada para participar en el torneo.

Estados Unidos.- Visita a las instalaciones del Campo Base Baylor School, donde entrena la selección española en Chattanooga rumbo al Mundial 2026. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Entrenamiento de la selección de Nueva Zelanda, con el viral Tim Payne, en San Diego. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Exjugadores como el brasileño Gilberto Silva o el costarricense Paulo Wanchope, y entrenadores como Jurgen Klinsmann, analizarán en tiempo real los partidos del Mundial desde un 'búnker' en Miami, donde la FIFA instaló un centro de alta tecnología para radiografiar el desarrollo táctico del torneo. (Foto) (Video)

Estados Unidos.- Activistas alertan en Miami del trato a los migrantes en EE.UU. en vísperas del Mundial. (Foto) (Video)

Estados Unidos.- Los luchadores de la velada de la UFC que combatirán en la Casa Blanca el domingo, entre ellos Ilia Topuria, hablan con la prensa antes de participar en el cumpleaños de Donald Trump. (foto) (video)

Estados Unidos.- Los New York Knicks y los San Antonio Spurs se enfrentan en el Madison Square Garden en el cuarto partido de la final de la NBA, que se juega al mejor de siete encuentros y en la que mandan los primeros por 2-1 tras ganar los dos primeros como visitantes en la ciudad texana y ceder en el tercero como locales. (foto)(vídeo)

Cuba.- El cubano Jhoen Lefont batió dos récords de dominio del balón dentro de una piscina, con 175 y 86 toques a la esférica en un minuto y 30 segundos, respectivamente, logros que intentará homologar con la marca Guinness. (foto) (video)

Argentina.- Dos jóvenes argentinos pintaron un mural con el rostro de Messi, quien en un video les agradeció por la obra. (foto) (video) EFE

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mesaamerica@efe.com

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