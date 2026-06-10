León XIV en España. Día 5

Barcelona, 10 jun (EFE).- León XIV llevó este miércoles a Cataluña (región española donde se encuentra Barcelona) un mensaje de esperanza a los reclusos de la prisión Brians 1, pidió cultivar el amor en los debates públicos y, antes de bendecir la Cruz de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, defendió la unidad y rechazó la guerra.

LA FRASE DEL DÍA | En su visita al centro penitenciario Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona, el papa llevó un mensaje de esperanza a los reclusos: "En nuestra vida, el pasado no condena el futuro", les dijo.

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"Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona", anotó.

HOY SE HABLÓ DE...| León XIV se encomendó a la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, y pidió cultivar el amor en los debates políticos, en las redes sociales y en todas las relaciones con los demás.

En el monasterio de Montserrat, uno de los santuarios marianos más importantes de España, el papa dijo: "Aprendamos a custodiar y a cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos y en las comunidades cristianas, de modo que el odio ceda paso a la esperanza y la paz".

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Por la tarde, el papa ensalzó este miércoles a la Basílica de la Sagrada Familia como "un signo de unidad y de concordia", y proclamó durante la homilía en el templo que "no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar inocentes" o "abandonar a quien huye".

EL DATO | Unas 8.000 personas asistieron a los actos en la Sagrada Familia, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre ellos los Reyes de España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente regional de Cataluña, Salvador Illa.

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EL ESCENARIO | La Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo y uno de los monumentos más emblemáticos de Barcelona y más visitados de España.

El papa bendijo la Torre de Jesucristo del templo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto que lo ideó, Antoni Gaudí.

El acto de bendición de la Torre de Jesús fue la culminación de uno de los elementos centrales del diseño del genial arquitecto y un paso decisivo en la realización del templo tal y como él lo concibió.

LA IMAGEN | Montserrat, hogar simbólico del catalanismo, recibió por segunda vez la visita de Robert Prevost (la primera en 2013), ahora ya como papa.

"La Moreneta (como se conoce a la Vírgen de Monserrat) siempre me ha acompañado. Gracias, Cataluña, por vuestra fe", dijo León XIV en un monasterio copado por la flor y nata de la sociedad civil.

En un discurso con importante presencia de la lengua catalana, el papa se encomendó a la Virgen mientras de fondo sonaba el 'Virolai', una suerte de himno catalán oficioso que interpreta la Escolanía de Montserrat, la más antigua de Europa, según remarcó el pontífice.

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HISTORIAS CON NOMBRE PROPIO | Montse y Josefina, dos reclusas que relataron cómo han recuperado la fe en la cárcel durante la visita del papa al centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires.

Montse expresó su alegría por la presencia del pontífice en un lugar donde las presas se sienten muchas veces "olvidadas".

Emocionada, explicó que ha vuelto a acercarse a Dios en la cárcel a pesar de que ha sido "difícil" porque ha sufrido mucho con la muerte de su hijo, porque "no entendía por qué Dios se lo había llevado".

Por su parte, Josefina explicó que ha visto tambalear su fe en muchas ocasiones, como cuando su hijo sufrió un grave accidente.

Su hijo sobrevivió y eso es "un milagro" que ella atribuye a Dios. "Siempre es Dios. Aquí en prisión no estoy sola, Jesús me da fuerza, me da vida. Lo noto dentro de mí, si no, no sé cómo hubiera aguantado esto", dijo.

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LA ANÉCDOTA | León XIV se 'confesó' este miércoles con un niño peruano, Renzo, quien le hizo un verdadero interrogatorio con preguntas personales que no dudó en contestar, hasta para hablar de fútbol en vísperas del Mundial.

"El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos", dijo el papa.

El pontífice también contó, en su encuentro en la Iglesia de San Agustín del barrio barcelonés de El Raval, que habitualmente juega al tenis y que de joven jugó al fútbol americano, "un poco más violento".

Durante su tiempo en Trujillo, en Perú, jugó al fútbol con los seminaristas: "De defensa, si lo quieren saber, no era un gran goleador", detalló. EFE

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