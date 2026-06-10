Inusual intento de suspender a Petro causa revuelo en Colombia a 11 días de las elecciones

Bogotá, 10 jun (EFE).- Un inusual intento de suspender provisionalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, causó revuelo este miércoles en el país, a once días de la segunda vuelta de los comicios en los que será elegido su sucesor entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

La decisión, una medida cautelar sin piso jurídico, fue tomada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, el mismo partido del presidente, porque supuestamente Petro participó en la actual campaña política para apoyar a Cepeda, a pesar de que legalmente no puede hacerlo.

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"No he hecho intervención en política y lo he aclarado", aseveró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde hoy presidió un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio.

El presidente aseguró que el intento de suspensión es por "tener un pensamiento diferente" y defendió que por el hecho de ser presidente no deja de tener "derechos fundamentales", en lo que se entiende como una alusión a su derecho a pronunciarse sobre las elecciones.

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En el auto de Arizabaleta, que no fue debatido por ese organismo, la congresista argumentó que la inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones cuya segunda vuelta será el 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

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Casi a diario, el presidente comenta lo que sucede en la campaña y responde a mensajes de sus adversarios políticos, como el abogado De la Espriella con quien suele enfrentarse en la red social X.

Sin embargo, según la Constitución, la Comisión de Investigación y Acusación, en caso de que su indagación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez.

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"Pretender que una sola representante pueda adoptar una medida de esa magnitud es un despropósito. No hay lugar para ello y sería una decisión contraria a la Constitución", afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a periodistas.

La medida cautelar que nunca se había tomado en Colombia y que trataba de acelerar el proceso de suspensión total del presidente, fracasó luego de que Arizabaleta revocara la decisión y radicara un nuevo auto que deberá ser votado por todos los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación.

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"La medida tiene serios problemas de validez constitucional. El artículo 194 de la Constitución es claro: la suspensión del presidente es una falta temporal que solo puede decretar la plenaria del Senado, previa admisión pública de la acusación", expresó el abogado y profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Sergio Morales.

El candidato De la Espriella calificó como un "autoatentado legislativo" la decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

"Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país", dijo De la Espriella.

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El expresidente Iván Duque (2018-2022) manifestó que la orden de Arizabaleta de suspender a Petro sólo busca la "victimización" del jefe de Estado.

"Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones? Muy curioso que todo esto salga de la propia coalición de gobierno", expresó Duque, quien agregó: "Los colombianos no nos vamos a dejar meter los dedos a la boca".

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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor a Petro afirmó: "No crean bobos a los colombianos" y calificó de "golpe a pocos días de las elecciones" el intento de la congresista de suspender al presidente.

Naciones Unidas, 10 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vinculó este miércoles la decisión de su suspensión provisional como mandatario con el candidato ultraderechista, el abogado Abelardo de la Espriella, y denunció que se trata de un intento de "extorsionar al Gobierno".

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El mandatario aseguró que "el abogado" de Gloria Arizabaleta, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que ordenó la suspensión, "es el abogado de Abelardo de la Espriella, cuya oficina ya se sabe a quien ha defendido".

Sin embargo, algunos medios señalaron que Hollman Ibáñez, como se llama el letrado, estuvo vinculado al despacho de abogado del candidato ultraderechista.

Petro reconoció que la congresista, que es miembro del Pacto Histórico, el mismo partido que él, en el ejercicio de sus derechos parlamentarios al igual que al resto de miembros de la comisión.

Aun así, aseguró que "están extorsionando al Gobierno", razón por la que, según dijo, ha hablado con los ministros que han recibido las peticiones de la comisión.

"Peticiones que se han transformado en extorsión, como estar haciendo que si no se cumplen esas peticiones, mi soberanía como presidente... se me saca del puesto, se me encarcela...", apuntó.

El mandatario defendió su inocencia al asegurar que no ha hecho "intervenciones políticas" y aseveró que se ha violado la ley colombiana, llegando a apuntar a un proceso en la Corte Suprema.

Preguntado por si considera que se trata de un "autoatentado", Petro afirmó que es "un atentado de otro que sí quiere hacer un autoatentado, pero para ganar las elecciones".

Arizabaleta extendió la orden hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando cierren las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre De la Espriella y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Bogotá, 10 jun (EFE).- El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aclaró este miércoles que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no tiene competencia para suspender del cargo al presidente Gustavo Petro, como lo ordenó la presidenta de ese organismo, Gloria Arizabaleta, por su supuesta participación en política electoral.

"En derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente", manifestó Benedetti en su cuenta de X.

Arizabaleta, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El presidente Petro, que está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá ante el Consejo de Seguridad de la ONU, no se ha pronunciado sobre la decisión de la Comisión.

Según Arizabaleta, la inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Según la Constitución, la citada Comisión, en caso de que su investigación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez, según los juristas.

Por eso, el ministro Benedetti, mano derecha de Petro, agregó: "Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante".

Con Benedetti coincidió el expresidente del Senado y excandidato presidencial Roy Barreras, quien aseguró que la decisión anunciada hoy "no tiene ninguna validez jurídica".

"Como expresidente del Congreso en dos ocasiones ratifico ante los colombianos que la Comisión Legal de Acusaciones NO tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno!", manifestó Barreras, quien estuvo casado con Arizabaleta.