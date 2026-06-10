Jueves 11 de junio de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 10 jun (EFE).-

Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, da una rueda de prensa a diez días de la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 21 de junio, en las que compite con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

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Fráncfort (Alemania).- El Banco Central Europeo (BCE) subirá previsiblemente los tipos de interés, actualmente en el 2 %, de forma moderada para frenar la inflación, que subió al 3,2 % en mayo en la zona del euro, y pese a que el crecimiento se contrajo un 0,2 % en el primer trimestre.

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- Tras visitar Madrid y Cataluña, el papa León XIV se desplaza en los dos últimos días de su viaje pastoral a España a las Islas Canarias, uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa, para reforzar su mensaje en defensa de la vida humana y recordar a quienes han perdido la vida en un cayuco.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso ante la Cámara Baja del Parlamento con ocasión del próximo Consejo Europeo.

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Belfast (R.Unido).- Seguimiento de la situación en Belfast tras los disturbios a raíz del acuchillamiento de Stephen Ogilvie, cometido sin motivo aún aparente por el sudanés Hadi Alodid el pasado lunes por la noche.

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Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a mayo pasado, después de que en abril pasado se registrase una inflación interanual del 32,4 %.

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Rabat.- La familia y el equipo jurídico de la activista marroquí Ibtissame (Betty) Lachgar organizan una rueda de prensa para denunciar el estado "crítico" de su salud. La destacada feminista marroquí cumple una condena de 30 meses de prisión firme por blasfemia.

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París.- La pasión por la fotografía del cantante británico Elton John y su pareja, David Furnish, protagoniza la exposición 'Fragile beauté' en París, con instantáneas icónicas que la pareja coleccionó durante más de tres décadas y reflejan la historia de la fotografía moderna y contemporánea.

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Nueva York.- Romeo y Julieta regresan tras casi 20 al Delacorte Theater de Central Park en el marco del festival de Free Shakespeare in the Park, una iniciativa que lleva el las obras del dramaturgo inglés al pulmón de Manhattan.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presencia la inauguración del Mundial 2026 en el Zócalo capitalino, junto a miles de aficionados, tras donar su boleto para el juego México-Sudáfrica a una niña indígena.

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Ciudad de México/Johannesburgo.- México está listo para dar el silbatazo inicial del Mundial de 2026, una cita histórica que lo convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, pero en medio de manifestaciones y amenazas de boicot por parte de diversos sectores de la sociedad.

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Lisboa.- Ceremonia de despedida y declaraciones del seleccionador nacional de fútbol de Portugal, el español Roberto Martínez. El equipo viaja a Estados Unidos para pàrticipar en la Copa Mundial de Fútbol 2026, y se concentrará en la ciudad de Miami.

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lgs/EFE

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