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Noruega aprueba un paquete de unos 100 millones para la compra de drones marítimos destinados a Ucrania

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Las autoridades de Noruega han informado este martes de que destinarán un nuevo paquete de ayudas valorado en 1.200 millones de coronas (unos 109 millones de euros) para la compra y desarrollo de drones marítimos destinados a Ucrania.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha indicado que la partida está destinada a la adquisición y el desarrollo de este tipo de drones, según un comunicado del Gobierno, en el que ha indicado que la industria marítima noruega es "líder mundial".

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"Me complace que esta experiencia también pueda utilizarse para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad. Ucrania está utilizando drones marítimos para reconocimiento, operaciones ofensivas y protección contra ataques rusos", ha declarado el mandatario.

El 9 de junio, el primer ministro se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de una reunión de líderes nórdicos y bálticos en Tallin, la capital de Estonia.

Como ha destacado el Gobierno noruego, estos sistemas no tripulados desempeñarán un papel "crucial" para garantizar la seguridad de las exportaciones de cereales y otras mercancías a través del Mar Negro.

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